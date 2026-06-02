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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,41 % - 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ServiceNow Aktie bisher Verluste von -4,41 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,41 % - 02.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von -4,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,51 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ServiceNow in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,61 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +28,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -13,02 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,73 %
    1 Monat +50,25 %
    3 Monate +30,61 %
    1 Jahr -34,72 %
    Stand: 02.06.2026, 12:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Kursentwicklung und Bewertung der ServiceNow-Aktie. Die Diskussion dreht sich um eine Rotation von Chip-/KI-Titeln zu Softwarewerten, mögliche Aufwärtsimpulse durch KI-Investitionen (Umsätze, Partnerschaften, AL Control Tower) sowie Analystenstimmungen. Nutzer berichten von Einstiegspreisen um 74 €, Buchgewinnen von 47–100 %. Skepsis wegen Überbewertung und Nachhaltigkeit der Gewinne bleibt. Technische Signale werden erwähnt, doch Fundamentales dominiert.

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,40 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,85 %. IBM notiert im Minus, mit -4,58 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,32 %. Oracle verliert -4,69 %

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    -3,94 %
    +28,73 %
    +50,25 %
    +30,61 %
    -34,72 %
    +14,02 %
    +49,87 %
    +765,74 %
    +2.713,28 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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