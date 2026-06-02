ServiceNow Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,41 % - 02.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von -4,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,51 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ServiceNow in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,61 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +28,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -13,02 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,73 % 1 Monat +50,25 % 3 Monate +30,61 % 1 Jahr -34,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 02.06.2026, 12:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Kursentwicklung und Bewertung der ServiceNow-Aktie. Die Diskussion dreht sich um eine Rotation von Chip-/KI-Titeln zu Softwarewerten, mögliche Aufwärtsimpulse durch KI-Investitionen (Umsätze, Partnerschaften, AL Control Tower) sowie Analystenstimmungen. Nutzer berichten von Einstiegspreisen um 74 €, Buchgewinnen von 47–100 %. Skepsis wegen Überbewertung und Nachhaltigkeit der Gewinne bleibt. Technische Signale werden erwähnt, doch Fundamentales dominiert.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,40 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,85 %. IBM notiert im Minus, mit -4,58 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,32 %. Oracle verliert -4,69 %

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.