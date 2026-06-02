Commerzbank-Abwehr wackelt: UniCredit kommt entscheidend voran

Der Anteil lag zuletzt bei 26,8 Prozent. Für UniCredit-Chef Andrea Orcel wäre das Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle ein wichtiger Etappensieg. Er wirbt seit fast zwei Jahren um die Commerzbank und will UniCredit in Deutschland deutlich stärken.

UniCredit kommt bei ihrem Vorstoß auf die Commerzbank offenbar voran. Nach Informationen von Bloomberg hat sich die italienische Bank genügend Zusagen gesichert, um ihren direkten Anteil an der Commerzbank auf mehr als 30 Prozent zu erhöhen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Angebot bewertet die Commerzbank mit rund 38,6 Milliarden Euro. UniCredit bietet 0,485 eigene Aktien für jede Commerzbank-Aktie. Auf Basis des jüngsten UniCredit-Schlusskurses entspricht das etwa 35,75 Euro je Commerzbank-Aktie und liegt damit unter dem aktuellen Börsenkurs.

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Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp lehnt den Vorstoß weiter ab. Sie hält das Angebot für zu niedrig und sieht die Bank eigenständig besser aufgestellt. Die Commerzbank hat ihre Gewinnprognose angehoben und weitere Stellenstreichungen angekündigt, um ihre Unabhängigkeit zu verteidigen.

Auch die Bundesregierung stellt sich gegen die Übernahme. Der Staat hält noch mehr als zwölf Prozent an der Commerzbank.

UniCredit hat sich jedoch bereits eine starke Position aufgebaut. Neben dem direkten Anteil hält die Bank Finanzinstrumente, die mit weiteren 3,22 Prozent der Commerzbank verbunden sind und in Aktien umgewandelt werden können. Hinzu kommen bar abgerechnete Derivate auf weitere 10,7 Prozent.

Damit steigt der Druck auf die Commerzbank. Orcel gewinnt mehr Einfluss, während es für das deutsche Institut schwieriger wird, den italienischen Rivalen dauerhaft abzuwehren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



