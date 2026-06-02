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    Italiener machen ernst

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    Commerzbank-Abwehr wackelt: UniCredit kommt entscheidend voran

    UniCredit kommt bei der Commerzbank offenbar voran. Die Italiener sollen genug Zusagen für mehr als 30 Prozent haben.

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    Italiener machen ernst - Commerzbank-Abwehr wackelt: UniCredit kommt entscheidend voran
    Foto: Helmut Fricke/dpa

    UniCredit kommt bei ihrem Vorstoß auf die Commerzbank offenbar voran. Nach Informationen von Bloomberg hat sich die italienische Bank genügend Zusagen gesichert, um ihren direkten Anteil an der Commerzbank auf mehr als 30 Prozent zu erhöhen.

    Der Anteil lag zuletzt bei 26,8 Prozent. Für UniCredit-Chef Andrea Orcel wäre das Überschreiten der 30-Prozent-Schwelle ein wichtiger Etappensieg. Er wirbt seit fast zwei Jahren um die Commerzbank und will UniCredit in Deutschland deutlich stärken.

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    Das Angebot bewertet die Commerzbank mit rund 38,6 Milliarden Euro. UniCredit bietet 0,485 eigene Aktien für jede Commerzbank-Aktie. Auf Basis des jüngsten UniCredit-Schlusskurses entspricht das etwa 35,75 Euro je Commerzbank-Aktie und liegt damit unter dem aktuellen Börsenkurs.

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    Trotz dieses Abschlags signalisiert die Annahmequote, dass ein Teil der Anleger grundsätzlich offen für den Deal ist. Das Angebot läuft noch bis zum 16. Juni.

    Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp lehnt den Vorstoß weiter ab. Sie hält das Angebot für zu niedrig und sieht die Bank eigenständig besser aufgestellt. Die Commerzbank hat ihre Gewinnprognose angehoben und weitere Stellenstreichungen angekündigt, um ihre Unabhängigkeit zu verteidigen.

    Auch die Bundesregierung stellt sich gegen die Übernahme. Der Staat hält noch mehr als zwölf Prozent an der Commerzbank.

    UniCredit hat sich jedoch bereits eine starke Position aufgebaut. Neben dem direkten Anteil hält die Bank Finanzinstrumente, die mit weiteren 3,22 Prozent der Commerzbank verbunden sind und in Aktien umgewandelt werden können. Hinzu kommen bar abgerechnete Derivate auf weitere 10,7 Prozent.

    Damit steigt der Druck auf die Commerzbank. Orcel gewinnt mehr Einfluss, während es für das deutsche Institut schwieriger wird, den italienischen Rivalen dauerhaft abzuwehren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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