1,15-Milliarden-Deal: Hims & Hers expandiert radikal

Das Unternehmen erklärte, dass durch den Deal die Eucalyptus-Marken Juniper, Pilot, Kin und Software ins Portfolio aufgenommen werden und Hims & Hers seine Reichweite in den Bereichen Gewichtsmanagement und anderen Bereichen der Primärversorgung deutlich ausbauen kann.

Hims & Hers Health hat die Übernahme von Eucalyptus abgeschlossen und damit seine Verbrauchergesundheitsplattform in Australien, Kanada, Deutschland und anderen internationalen Märkten ausgebaut, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Hims & Hers erklärte, die Übernahme markiere ihren Markteintritt in Australien und stärke ihre Präsenz in Kanada und Deutschland, wo Eucalyptus bereits etablierte Programme zur Gewichtskontrolle anbietet. Das Unternehmen erklärte, dass Patienten in allen Märkten weiterhin ohne Unterbrechung durch lokal zugelassene Leistungserbringer versorgt würden und gleichzeitig von der umfassenderen Technologie-, Daten- und klinischen Infrastruktur des Unternehmens profitierten.

Hims & Hers bekräftigte, dass die erweiterte Plattform die langfristigen Finanzziele von 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz bis 2030 unterstützt, während das Unternehmen sein internationales digitales Gesundheitsmodell ausbaut. Eucalyptus ist im Kern ein australischer Telemedizin- und Digital-Health-Anbieter – also kein klassischer Klinikkonzern, sondern eine Plattform, die spezialisierte Online-Kliniken betreibt. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet, sitzt in Sydney und ist laut Hims & Hers inzwischen in Australien, Großbritannien, Deutschland, Japan und Kanada aktiv. Hims & Hers bezeichnet Eucalyptus als Australiens größten digitalen Gesundheitsanbieter.

Strategisch ist der Deal für Hims & Hers ziemlich wichtig. Das Unternehmen kauft sich damit nicht nur zusätzliche Marken, sondern vor allem lokale Marktpräsenz, regulatorisches Know-how und eine bestehende Kundenbasis. Hims & Hers meldete zum Abschluss der Übernahme, dass Eucalyptus bereits mehr als 850.000 Kunden bedient habe. Beim ursprünglichen Deal im Februar war noch von mehr als 775.000 Kunden die Rede gewesen.

Finanziell ist die Übernahme groß: Der Deal wurde im Februar mit bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar bewertet. Davon sollten rund 240 Millionen US-Dollar bei Abschluss in bar fließen, der Rest über garantierte spätere Zahlungen und erfolgsabhängige Earn-outs bis Anfang 2029. Eucalyptus kam laut Hims & Hers damals auf eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 450 Millionen US-Dollar.

Die Aktie von Hims & Hers ist am Dienstag 1,76 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 24,28 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 24,32EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.