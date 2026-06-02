Gewinne - Technologiewerte gefragt

Am Mittag stand der EuroStoxx 50 0,91 Prozent höher bei 6.089,99 Punkten. Der britische FTSE 100 zog um 0,31 Prozent auf 10.371,05 Punkte an und wurde damit von den sinkenden Ölwerten etwas in Zaum gehalten. Für den Züricher SMI ging es um 0,38 Prozent auf 13.354,62 Punkte nach oben.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben trotz der unklaren Entwicklung im Iran-Konflikt am Dienstag zugelegt. Sie folgten damit den soliden Vorgaben der US-Börsen. "Anleger setzen weiterhin auf den KI-Boom, der die großen US-Indizes antreibt", merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets dazu an. Dahinter trete die unklare Nachrichtenlage zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran etwas zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Stärkster Sektor waren die Technologiewerte. Hier ragten STMicroelectronics mit über zehn Prozent Anstieg hervor. Das Management hatte seine Prognose für den Umsatz mit Rechenzentren in diesem Jahr nahezu verdoppelt und rechnet nun mit Erlösen von rund einer Milliarde US-Dollar (ca 860 Mio Euro). Zuvor hatte der Halbleiterhersteller für dieses Geschäft noch einen Betrag von "deutlich über 500 Millionen US-Dollar" in Aussicht gestellt. Im Jahr 2027 könnten sich die Einnahmen im Geschäft mit Rechenzentren sogar noch einmal auf 2 Milliarden verdoppeln, falls das Nachfragewachstum anhalte.

Ebenfalls über zehn Prozent im Plus lagen Aktien von Prosus . Sie profitierte damit von den Gewinnen der Beteiligung an Tencent. Gefragt waren zudem Nokia . Gute Vorgaben von entsprechenden US-Unternehmen verhalfen dem Wert zu einem Aufschlag von 6,7 Prozent.

Negativ fiel hingegen die Reaktion auf Aussagen zur Geschäftsentwicklung von British American Tobacco (BAT) aus. Der Tabakkonzern hatte im ersten Geschäftshalbjahr laut vorläufigen Angaben mit neuartigen Produkten wie etwa E-Zigaretten ein Umsatzwachstum von um die 15 Prozent erreicht und geht für das Gesamtjahr von einer ähnlichen Entwicklung aus.

Analysten betonten mit Blick auf das zu Ende gehende erste Geschäftshalbjahr die unterschiedliche Entwicklung der Produktkategorien. Mit den herkömmlichen Zigaretten laufe es mäßig, wogegen das Geschäft mit neueren Produkten gut aussehe, schrieb James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. Die BAT-Aktie gab um 3,7 Prozent nach./mf/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 51,40 auf Tradegate (02. Juni 2026, 12:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um +6,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,52 %. Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 83,21 Mrd.. Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -30,99 %/-44,79 % bedeutet.



