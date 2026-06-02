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    Der große U-Turn

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    Cathie Wood schmeißt AMD raus und rennt wieder Nvidia hinterher

    Während Nvidia mit neuen KI-PC-Chips die Wall Street elektrisiert, zieht Cathie Wood Millionen aus AMD ab und baut ihre Nvidia-Position massiv aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Der große U-Turn - Cathie Wood schmeißt AMD raus und rennt wieder Nvidia hinterher
    Foto: ARK Invest

    Cathie Wood setzt wieder verstärkt auf Nvidia — und trennt sich gleichzeitig in großem Stil von Anteilen an Advanced Micro Devices (AMD). Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest hat laut der jüngsten Handelsmeldung insgesamt mehr als 300.000 Nvidia-Aktien über mehrere ETFs gekauft und reduzierte parallel ihre AMD-Position um mehr als 110.000 Aktien.

    Die Umschichtung fällt in eine Phase neuer Euphorie rund um Nvidia. Der KI-Chipriese hatte auf der Computex-Messe in Taiwan seinen ersten eigenen PC-Prozessor vorgestellt. Der neue RTX Spark Superchip soll ab Herbst in Laptops zahlreicher großer Hersteller zum Einsatz kommen und markiert für Nvidia den Angriff auf einen Markt, der bislang stark von klassischen x86-Prozessoren dominiert wurde.

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    Die Nvidia-Aktie reagierte mit einem Kurssprung von mehr als sechs Prozent — dem stärksten Tagesgewinn seit über vier Monaten. Anleger setzen zunehmend darauf, dass Nvidia seine Dominanz im KI-Markt weiter ausbauen kann — nicht mehr nur bei Rechenzentren, sondern künftig auch im PC- und Robotikgeschäft.

    ARK Invest hat Nvidia-Aktien im Wert von rund 63 Millionen US-Dollar gekauft. Gleichzeitig verkaufte Cathie Woods Investmentfirma AMD-Aktien im Wert von fast 57 Millionen US-Dollar. Gründe nannte das Unternehmen nicht. Marktbeobachter sehen darin jedoch ein deutliches Signal, dass ARK Nvidia aktuell höhere Chancen im KI-Ökosystem zutraut.

    Zusätzlich stockte ARK seine Position beim KI-Chipunternehmen Cerebras Systems weiter auf. Gleichzeitig reduzierte die Investmentgesellschaft auch Beteiligungen an Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und Teradyne.

     

    Die Handelsaktivitäten von Cathie Wood gelten an der Wall Street seit Jahren als wichtiger Stimmungstest für Technologie- und KI-Aktien. Nvidia profitiert dabei aktuell zusätzlich von einer extrem bullishen Stimmung unter Privatanlegern. Auf der Plattform Stocktwits schnellte das Nachrichtenvolumen zuletzt um mehr als 300 Prozent nach oben. Viele Anleger spekulieren inzwischen auf neue Rekordstände bei der Aktie.

    Nvidia profitierte zuletzt zusätzlich von seiner außergewöhnlich starken Finanzlage. Im Ende Januar 2026 abgeschlossenen Geschäftsjahr erwirtschaftete der Konzern einen freien Cashflow von fast 100 Milliarden US-Dollar und zählt damit zu den profitabelsten Unternehmen der Tech-Branche.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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