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    Ukraine

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    Opferzahlen steigen nach russischem Angriff weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Zivile Todesopfer in der Ukraine gestiegen auf 18
    • In Dnipro zwölf Tote darunter drei Kinder 37 Verletzte
    • Russland setzte Drohnen Raketen Hyperschallwaffen ein
    Ukraine - Opferzahlen steigen nach russischem Angriff weiter
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW/DNIPRO (dpa-AFX) - Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine nach dem verheerenden russischen Angriff in der Nacht ist nach Behördenangaben auf 18 gestiegen. In der Millionenstadt Dnipro seien zuletzt die Leichen einer Frau und eines achtjährigen Jungen aus den Trümmern geborgen worden, schrieb der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram.

    Damit sind allein in Dnipro zwölf Tote zu beklagen, darunter drei Kinder. 37 Menschen wurden dort verletzt. Weitere Opfer werden unter den eingestürzten Häuserblöcken vermutet.

    Auch in der Hauptstadt Kiew steigt die Zahl der Toten. "Ein Verletzter ist im Krankenhaus gestorben", teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Später bezifferte er die Anzahl der Opfer in Kiew auf 6 Tote und 66 Verletzte.

    Russland hatte die Ukraine in der Nacht mit Drohnen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und auch Hyperschallwaffen beschossen. Das russische Verteidigungsministerium sprach in dem Zusammenhang von einer Vergeltungsaktion, die militärischen und militärnahen Zielen im Nachbarland gelte./bal/DP/jha






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