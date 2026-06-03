Micron über 1000 US-Dollar – das erwarten Analysten jetzt!

Die Aktie des US-Speicherchipherstellers Micron hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und notiert erstmals in der Unternehmensgeschichte oberhalb der Marke von 1.000 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Rekordjagd der Aktie wird von einer Welle positiver Analystenbewertungen begleitet. Mehrere Investmenthäuser haben ihre Kursziele in den vergangenen Tagen deutlich angehoben.

Besonders auffällig fiel die Neubewertung von Raymond James aus. Analystin Melissa Fairbanks erhöhte ihr Kursziel auf 1.100 US-Dollar und verdoppelte damit praktisch ihre bisherige Prognose von 530 US-Dollar.

Fairbanks geht davon aus, dass sowohl die Nachfrage nach KI-Hardware als auch die begrenzte Verfügbarkeit von Speicherchips bis mindestens 2027 oder sogar 2028 anhalten werden. Diese Kombination aus starker Nachfrage und eingeschränktem Angebot könnte Micron ermöglichen, seine aktuell hohen Verkaufspreise über mehrere Jahre hinweg zu verteidigen.

Noch optimistischer äußerte sich zuletzt D.A. Davidson-Analyst Gil Luria. Er hob sein Kursziel für Micron auf 1.500 US-Dollar an.

Seiner Ansicht nach kontrollieren Micron, SK Hynix und Samsung mittlerweile nahezu den gesamten globalen Markt für DRAM- und High-Bandwidth-Memory-Produkte.

"Ich sehe derzeit keine relevante Konkurrenz am Horizont", erklärte Luria in seiner Analyse.

Der Grund dafür liegt vor allem in den enormen Kapitalanforderungen der Branche. Der Bau einer neuen Halbleiterfabrik kann mehrere Milliarden US-Dollar kosten und benötigt in der Regel zwei bis drei Jahre bis zur Produktionsreife. Diese Marktkonzentration könnte den etablierten Anbietern langfristig eine erhebliche Preissetzungsmacht verschaffen.

Nvidia eröffnet neuen Wachstumspfad für Micron

Zusätzlichen Rückenwind könnte Micron von Nvidia erhalten. Brian Chin, Analyst bei Stifel, sieht im neu angekündigten RTX-Spark-Chip eine bedeutende Chance für den Speicherhersteller. Die neue Prozessorplattform soll im Herbst auf den Markt kommen und in Desktop-Systemen führender Hersteller wie Dell, HP, Lenovo und Microsoft zum Einsatz kommen.

Nach Einschätzung von Chin unterstützt die neue Chiparchitektur deutlich höhere Speicherkapazitäten und eine verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen PC-Prozessoren. Davon könnten insbesondere Anbieter leistungsfähiger Speicherlösungen profitieren – allen voran Micron.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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