🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Buy or Sell?

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Micron über 1000 US-Dollar – das erwarten Analysten jetzt!

    Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für den Speicherchip-Spezialisten Micron – Angebotsengpässe und geringe Konkurrenz stärken die Marktposition!

    Buy or Sell? - Micron über 1000 US-Dollar – das erwarten Analysten jetzt!
    Foto: Dall-E

    Die Aktie des US-Speicherchipherstellers Micron hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und notiert erstmals in der Unternehmensgeschichte oberhalb der Marke von 1.000 US-Dollar.

    Kursziele steigen rasant

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Short
    1.102,38€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 13,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    996,96€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Rekordjagd der Aktie wird von einer Welle positiver Analystenbewertungen begleitet. Mehrere Investmenthäuser haben ihre Kursziele in den vergangenen Tagen deutlich angehoben.

    Besonders auffällig fiel die Neubewertung von Raymond James aus. Analystin Melissa Fairbanks erhöhte ihr Kursziel auf 1.100 US-Dollar und verdoppelte damit praktisch ihre bisherige Prognose von 530 US-Dollar.

    Fairbanks geht davon aus, dass sowohl die Nachfrage nach KI-Hardware als auch die begrenzte Verfügbarkeit von Speicherchips bis mindestens 2027 oder sogar 2028 anhalten werden. Diese Kombination aus starker Nachfrage und eingeschränktem Angebot könnte Micron ermöglichen, seine aktuell hohen Verkaufspreise über mehrere Jahre hinweg zu verteidigen.

     

    Noch optimistischer äußerte sich zuletzt D.A. Davidson-Analyst Gil Luria. Er hob sein Kursziel für Micron auf 1.500 US-Dollar an.

    Seiner Ansicht nach kontrollieren Micron, SK Hynix und Samsung mittlerweile nahezu den gesamten globalen Markt für DRAM- und High-Bandwidth-Memory-Produkte.

    "Ich sehe derzeit keine relevante Konkurrenz am Horizont", erklärte Luria in seiner Analyse.

    Der Grund dafür liegt vor allem in den enormen Kapitalanforderungen der Branche. Der Bau einer neuen Halbleiterfabrik kann mehrere Milliarden US-Dollar kosten und benötigt in der Regel zwei bis drei Jahre bis zur Produktionsreife. Diese Marktkonzentration könnte den etablierten Anbietern langfristig eine erhebliche Preissetzungsmacht verschaffen.

    Nvidia eröffnet neuen Wachstumspfad für Micron

    Zusätzlichen Rückenwind könnte Micron von Nvidia erhalten. Brian Chin, Analyst bei Stifel, sieht im neu angekündigten RTX-Spark-Chip eine bedeutende Chance für den Speicherhersteller. Die neue Prozessorplattform soll im Herbst auf den Markt kommen und in Desktop-Systemen führender Hersteller wie Dell, HP, Lenovo und Microsoft zum Einsatz kommen.

    Nach Einschätzung von Chin unterstützt die neue Chiparchitektur deutlich höhere Speicherkapazitäten und eine verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen PC-Prozessoren. Davon könnten insbesondere Anbieter leistungsfähiger Speicherlösungen profitieren – allen voran Micron.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Buy or Sell? Micron über 1000 US-Dollar – das erwarten Analysten jetzt! Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für den Speicherchip-Spezialisten Micron – Angebotsengpässe und geringe Konkurrenz stärken die Marktposition!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     