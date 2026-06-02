Friedrich Vorwerk Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 02.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Friedrich Vorwerk Group Aktie. Mit einer Performance von -5,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Friedrich Vorwerk Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,77 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Friedrich Vorwerk Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,98 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -11,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Friedrich Vorwerk Group auf -24,86 %.

Während Friedrich Vorwerk Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,44 %.

Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,34 % 1 Monat -15,62 % 3 Monate -22,98 % 1 Jahr +3,94 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Stand: 02.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.