Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,16425 USD

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,073033USD. Heute, bei 1,16425USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.085,01USD geworden – ein Plus von +8,50 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu EUR/USD ist neutral bis leicht skeptisch. Technisch pendelt der Kurs um 1,16, mit Widerständen um 1,168–1,174 und Unterstützungen bei 1,157–1,149. In den letzten 14 Tagen bewegte sich der Kurs grob zwischen 1,157 und 1,17. Ein Ausbruch über 1,17 könnte Erholung bis ca. 1,18 bringen; Unterschreiten von 1,16 droht Abwärtsdruck Richtung 1,15.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.