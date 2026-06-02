Gold rast nach oben – Kurs bei 4.533,39 USD

+1,16 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,15 % 1 Monat -2,29 % 3 Monate -17,22 % 1 Jahr +36,33 %

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.533,39. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.219,02USD. Heute steht er bei 4.533,39USD. Das Investment wäre auf 37.188,8USD gewachsen – eine Steigerung von +271,89 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Langfristig gilt Gold als Krisenschutz mit Potenzial (+38% in 1 Jahr; +133% über drei Jahre, Beiträge 6,7). Kurzfristig dominante Seitwärts-/Leicht-Rücklauf-Tendenzen; in den letzten 14 Tagen gab es Korrekturen. Iran-Konflikt beeinflusst; Deeskalation könnte stützen. Kaufchancen bei Korrekturen; Unterstützung bei 4381. Vorsichtig optimistisch, abhängig von Krisenlage. wallstreetONLINE