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    Goldpreis

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    Gold rast nach oben – Kurs bei 4.533,39 USD

    Gold im Höhenflug: +1,16 % plus, aktuell 4.533,39 USD.

    Goldpreis - Gold rast nach oben – Kurs bei 4.533,39 USD
    Foto:
    Mit einem Plus von +1,16 % klettert der Goldpreis auf 4.533,39USD. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,15 %
    1 Monat -2,29 %
    3 Monate -17,22 %
    1 Jahr +36,33 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.219,02USD. Heute steht er bei 4.533,39USD. Das Investment wäre auf 37.188,8USD gewachsen – eine Steigerung von +271,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Langfristig gilt Gold als Krisenschutz mit Potenzial (+38% in 1 Jahr; +133% über drei Jahre, Beiträge 6,7). Kurzfristig dominante Seitwärts-/Leicht-Rücklauf-Tendenzen; in den letzten 14 Tagen gab es Korrekturen. Iran-Konflikt beeinflusst; Deeskalation könnte stützen. Kaufchancen bei Korrekturen; Unterstützung bei 4381. Vorsichtig optimistisch, abhängig von Krisenlage. wallstreetONLINE

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 355,30EUR +0,87 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 125,05EUR +1,12 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 255,92EUR +1,03 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 392,22EUR +1,97 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 101,50EUR +1,44 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 611,85EUR +1,73 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 372,58EUR +0,87 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 75,45EUR +0,86 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 124,91EUR +0,90 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,233EUR -0,88 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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