Silber mit Rally: +2,02 % in 24h auf 76,39 USD

+2,02 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,78 % 1 Monat +0,37 % 3 Monate -19,50 % 1 Jahr +129,84 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 76,39zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 28,16593USD. Heute steht er bei 76,39USD. Das Investment wäre auf 13.560,5USD gewachsen – eine Steigerung von +171,21 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Silber-Sentiment: Gemischte, teils konträre Ansichten. Kurzfristig Konsolidierung um 85–90 USD mit möglicher Abwärtsbewegung bis ca. 65 USD. Andere sehen Aufwärtspotenzial bis 100–150 USD; langfristig werden 250 USD oder höhere Ziele genannt (Sprott). Insgesamt volatil; in den letzten 14 Tagen Spanne ca. 60–150 USD. Forum: wallstreetONLINE.