Silberpreis
Silber mit Rally: +2,02 % in 24h auf 76,39 USD
Silber springt um +2,02 % nach oben auf 76,39 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,78 %
|1 Monat
|+0,37 %
|3 Monate
|-19,50 %
|1 Jahr
|+129,84 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 28,16593USD. Heute steht er bei 76,39USD. Das Investment wäre auf 13.560,5USD gewachsen – eine Steigerung von +171,21 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Silber-Sentiment: Gemischte, teils konträre Ansichten. Kurzfristig Konsolidierung um 85–90 USD mit möglicher Abwärtsbewegung bis ca. 65 USD. Andere sehen Aufwärtspotenzial bis 100–150 USD; langfristig werden 250 USD oder höhere Ziele genannt (Sprott). Insgesamt volatil; in den letzten 14 Tagen Spanne ca. 60–150 USD. Forum: wallstreetONLINE.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,30EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,05EUR
|+1,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|255,92EUR
|+1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|392,22EUR
|+1,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,50EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|611,85EUR
|+1,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|372,58EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,45EUR
|+0,86 %
|Long
|1
|0,00
|124,91EUR
|+0,90 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,233EUR
|-0,88 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.