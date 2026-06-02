🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wiesn-Maß teurer

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    16-Euro-Marke nicht gerissen

    Für Sie zusammengefasst
    • Maß kostet 14,80 bis 15,90 Euro auf der Wiesn
    • Teuerung im Schnitt 2,38 Prozent zum Vorjahr
    • Stadt prüft Preise der Wirte und vergleicht sie
    Wiesn-Maß teurer - 16-Euro-Marke nicht gerissen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wiesn-Gäste müssen auch in diesem Jahr für das Festbier tiefer in die Tasche greifen: Die Maß kostet laut Stadt München diesmal zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro - die Marke von 16 Euro für den Liter Festbier wurde damit nicht überschritten.

    Die Teuerung liege bei durchschnittlich 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die Stadt München mit. Im vergangenen Jahr reichte die Preisspanne von 14,50 bis 15,80 Euro. Der Bierpreis auf dem Oktoberfest ist alljährlich in München ein wichtiges Gesprächsthema - und zeitweilig auch ein Politikum.

    Das Oktoberfestbier wird speziell für die Wiesn gebraut. Es hat mehr Stammwürze und einen höheren Alkoholgehalt als andere helle Biere.

    Wie teuer werden andere Getränke?

    Die Durchschnittspreise für alkoholfreie Getränke liegen bei 11,13 Euro für Tafelwasser (2025: 10,95 Euro), 12,84 Euro für Spezi (2025: 12,48 Euro) und 12,47 Euro für Limonade (2025: 12,11 Euro). Seit einigen Jahren gibt es auf dem Festgelände auch kostenloses Trinkwasser aus Brunnen.

    Die Getränkepreise werden nicht von der Stadt München festgelegt. Sie prüft als Veranstalterin lediglich, ob die von den Wirten genannten Preise angemessen sind - und zieht dazu auch den Vergleich mit Preisen in den Gastwirtschaften in München heran. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70 und 13,40 Euro pro Liter Export.

    Am 19. September heißt es auf der Theresienwiese wieder "Ozapft is". Bis zum 4. Oktober werden rund sechs Millionen Besucher erwartet./sd/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wiesn-Maß teurer 16-Euro-Marke nicht gerissen Wiesn-Gäste müssen auch in diesem Jahr für das Festbier tiefer in die Tasche greifen: Die Maß kostet laut Stadt München diesmal zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro - die Marke von 16 Euro für den Liter Festbier wurde damit nicht überschritten. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     