CTS Eventim hebt ab

CTS Eventim (DE0005470306) ist mit kräftigem Wachstum ins Jahr gestartet. Der Ticketvermarkter steigerte den Umsatz im 1. Quartal um 23 Prozent auf 613,5 Mio. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) legte um 18,5 Prozent auf 118,9 Mio. Euro zu. Wachstumstreiber war vor allem das Segment Live Entertainment, dessen Umsatz dank erfolgreicher Tourneen und Großveranstaltungen um mehr als 38 Prozent auf 403,6 Mio. Euro stieg. Auch die Olympischen Winterspiele in Mailand sorgten für Impulse, da CTS Eventim über die eigene Arena vor Ort von hohen Besucherzahlen profitierte. Im Ticketing-Geschäft fiel das Wachstum mit 2,5 Prozent moderater aus. CEO Schulenberg sieht den Wachstumskurs bestätigt; für das Gesamtjahr bleibt CTS Eventim dennoch vorsichtig: Umsatz und Ergebnis sollen lediglich leicht über dem Vorjahresniveau liegen.

Beim Discount-Zertifikat der SG mit dem Bewertungstag 18.9.26 (DE000FD3E2T6) mit dem Cap von 60 Euro errechnet sich beim Preis von 56,50 Euro eine Renditechance von 3,50 Euro oder 19,4 Prozent p.a. Liegt der Schlusskurs am Bewertungstag unter dem Cap, gibt’s eine Aktie.

Discount-Strategie mit 10,5 Prozent Puffer (September)

Das baugleiche Produkt der SG mit der Laufzeit 18.12.2026 trägt die ISIN DE000FD60UH5. Beim Preis von 54,75 Euro errechnet sich eine Renditechance von 5,25 Euro oder 16,7 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am Bewertungstag über dem Cap von 60 Euro liegt; andernfalls gibt’s eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 13,5 Prozent p.a. Kupon (März)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (ISIN DE000DU8EH14) zahlt einen Kupon von 13,5 Prozent p.a.; durch den Einstieg unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 13,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.3.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 60 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 16 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 60 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Eventim überrascht positiv, bleibt im Ausblick jedoch konservativ. Wer daher statt eines Direktinvestments in die Aktie lieber mit Sicherheitspuffer investieren möchte, der kann mit den Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung attraktive Renditen erzielen und durch den Puffer moderate Rücksetzer verkraften.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von CTS Eventim Aktien oder von Anlageprodukten auf CTS Eventim Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de