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    Seitwärtsstrategien

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    Ferrari stellt mit „Luce“ das erste E-Auto vor

    Ferrari startet mit dem Luxus-Elektroauto „Luce“ in eine neue Ära. Wer den Strategiewechsel zunächst abwarten möchte, kann mit Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen und Sicherheitspuffer nutzen.

    Der Luxus- und Rennwagenhersteller Ferrari (NL0011585146) hat vergangene Woche in Rom das erste vollelektrisches Serienfahrzeug „Luce“ vorgestellt. Der mehr als 2,2 Tonnen schwere Luxuswagen mit über 1000 PS soll mehr als 310 Kilometer pro Stunde schnell sein und eine Reichweite von über 500 Kilometern bieten. Der Einstiegspreis liegt bei 550.000 Euro, die ersten Auslieferungen sind für das 4. Quartal geplant. Mit Luce reagiert Ferrari auf den Wandel der Autoindustrie und den wachsenden Druck zur Elektrifizierung, geht aber auch ein Risiko ein: Ein Teil der Kundschaft verbindet die Marke vor allem mit leistungsstarken Verbrennungsmotoren und dem typischen Ferrari-Sound. Entsprechend kontrovers fallen die Reaktionen aus. Medien sprechen von einem mutigen Schritt, Kritiker von einem Bruch mit der Tradition. Ferrari betont dagegen, auch ein Elektroauto müsse Emotionen und Exklusivität vermitteln. 

    Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September) 

    Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISN DE000SX6F6N7 erzielt beim Kaufpreis von 277,70 Euro eine maximale Rendite von 22,30 Euro oder 25,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.9.26 mindestens auf Höhe des Caps von 300 Euro schließt. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.  

    Discount-Strategie mit 13,3 Prozent Puffer (Dezember) 

    Sofern die Aktie am 17.12.26 nicht unterhalb des Basispreises von 280 Euro notiert, erhalten Anleger beim Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK4A7P0 den Höchstbetrag von 280 Euro. Beim Preis von 262 Euro errechnet sich die maximale Renditechance mit 18 Euro oder 15,5 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt auch hier eine Aktienlieferung. 

    Einkommensstrategie mit 13,8 Prozent Rendite p.a. (Juni 2027) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DN1BRE1 zahlt einen festen Kupon von 15,3 Prozent p.a. Durch den Einstieg leicht über pari beträgt die effektive Rendite 13,8 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 über dem Basispreis von 300 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 3 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 300 Euro, Bruchteile im Barausgleich). 

    ZertifikateReport-Fazit: Analysten werden genau beobachten, ob der Konzern seine hohen Margen auch im Elektrozeitalter halten kann. Wer sich angesichts des Strategiewechsels bei Ferrari zunächst lieber defensiv positionieren will, kann von den aktuellen Volatilitäten der Aktie profitieren, die für attraktive Ertragspotenziale und komfortable Sicherheitspuffer bei Seitwärtsstrategien sorgen.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Ferrari Aktien oder von Anlageprodukten auf Ferrari Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Ferrari stellt mit „Luce“ das erste E-Auto vor Analysten werden beobachten, ob Ferrari die hohen Margen auch bei E-Autos halten kann. Wer sich daher zunächst lieber defensiv positionieren will, profitiert mit Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung.
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