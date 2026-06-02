K+S übernimmt Salzgeschäft von Qemetica für bis zu 380 Mio. EUR
K+S stärkt sein Europageschäft: Mit dem geplanten Erwerb des Qemetica-Salzgeschäfts setzt der Konzern auf Wachstum, Synergien und stabile Erträge.
Foto: K+S Aktiengesellschaft
- K+S (über Tochter esco international GmbH) hat am 2. Juni 2026 die Vereinbarung zum Erwerb des Salzgeschäfts von Qemetica unterzeichnet.
- Betroffene Standorte: Janikowo (Polen) und Staßfurt (Deutschland); Schwerpunkt auf Siedesalz-Spezialitäten für Wasserenthärtung und die Lebensmittelindustrie.
- Finanzkennzahlen 2025 des Qemetica-Salzgeschäfts: Umsatz rund 125 Mio. EUR, EBITDA knapp 50 Mio. EUR, Bilanzsumme knapp 200 Mio. EUR, etwa 400 Mitarbeitende.
- Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (entspricht einem Multiple von rund 7× EBITDA).
- Closing wird voraussichtlich im Q1/2027 erwartet und steht unter den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich Wettbewerbsbehördengenehmigungen; K+S prüft verschiedene Finanzierungs- und Kapitalmarktinstrumente.
- Strategische Wirkung: Ausbau des stabilen Salzgeschäfts in Europa, zusätzliches Wachstumspotenzial in Mittel- und Osteuropa sowie Synergien; erwartete Nettoverschuldung/EBITDA der K+S Gruppe bleibt weitgehend unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz, bei K+S ist am 12.08.2026.
Der Kurs von K+S lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,710EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
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