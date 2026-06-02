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    Dessous, Dividende, Drama?

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    Victoria’s Secret überrascht brutal und lässt Anleger wieder träumen

    Victoria’s Secret überrascht mit starken Zahlen, weniger Rabatten und höherer Prognose. Die Aktie springt kräftig an.

    Für Sie zusammengefasst
    Dessous, Dividende, Drama? - Victoria’s Secret überrascht brutal und lässt Anleger wieder träumen
    Foto: Erin Hooley - AP

    Victoria’s Secret hat mit starken Quartalszahlen und einem höheren Ausblick überrascht. Der Dessous-Händler hob am Dienstag seine Jahresprognose an, nachdem Gewinn und Umsatz im ersten Geschäftsquartal deutlich über den Erwartungen lagen. Die Aktie sprang vorbörslich um rund 40 Prozent an.

    Victoria's Secret & Company

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    ISIN:US9264001028WKN:A3CU0R
    Victoria's Secret & Company direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Der Umsatz stieg um etwa 15 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 1,52 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn lag bei 60 Cent je Aktie und damit doppelt so hoch wie erwartet. Der vergleichbare Umsatz legte um 13 Prozent zu.

    Vorstandschefin Hillary Super verwies auf zweistellige Zuwächse bei Victoria’s Secret, Pink, Beauty, Onlinehandel, Filialen und internationalem Geschäft. Besonders stark liefen BHs. Sie seien zentral für Kundenbindung und die Entwicklung des gesamten Geschäfts.

    Für das Gesamtjahr erwartet Victoria’s Secret nun 7,03 bis 7,13 Milliarden US-Dollar Umsatz. Auch die Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis wurde deutlich auf 550 bis 580 Millionen US-Dollar angehoben.

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    Das Unternehmen profitiert von weniger Rabatten, geringeren Zollkosten und stärkerer Nachfrage zum vollen Preis. Super sieht die Neuausrichtung wirken. Victoria’s Secret wolle seine Kernidentität als sexy, aber komfortable Dessous-Marke schärfen, Pink beleben und das Beauty-Geschäft ausbauen.

     

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Victoria's Secret & Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +30,57 % und einem Kurs von 61,00EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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