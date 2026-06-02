🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla-Verkäufe ziehen an

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    China-Boom und Europa-Sprung: Ist Tesla zurück im Spiel?

    Tesla meldet starke China-Zahlen und Erholungssignale in Europa – doch Exporte, schwache Vergleichswerte und Margenfragen trüben das Bild.

    Für Sie zusammengefasst
    Tesla-Verkäufe ziehen an - China-Boom und Europa-Sprung: Ist Tesla zurück im Spiel?
    Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-Bildfun

    Teslas Absatz von in China hergestellten Elektrofahrzeugen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39,4 Prozent und setzte damit das sechsmonatige Wachstum in Folge fort, da sich das Unternehmen angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Konkurrenten behaupten konnte.

    Die Auslieferungen der Fahrzeuge vom Typ Model 3 und Model Y aus dem Werk in Shanghai, einschließlich der nach Europa und in andere Märkte exportierten Einheiten, erreichten 85.982 Einheiten, ein Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber April, wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes am Dienstag zeigten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    367,45€
    Basispreis
    4,37
    Ask
    × 8,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    471,52€
    Basispreis
    4,93
    Ask
    × 7,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch wegen schwacher Vorjahreswerte sieht das Bild der Neuzulassungen für Tesla im Mai überraschend stark aus. In Frankreich gab es 5.446 Neuzulassungen (+ 655 Prozent gegenüber dem Vorjahr), In Norwegen 3.345 (+ 29 Prozent), in Dänemark 1.750 (+ 136 Prozent), in Spanien 1.690 (+ 113 Prozent). Diese Zahlen sind Neuzulassungen, also ein Näherungswert für Verkäufe. Deutschland und Großbritannien, die beiden wichtigsten europäischen Automärkte, sollten laut Reuters erst später in der Woche ihre Mai-Daten melden.

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Der Knackpunkt bei China: Im April war der starke Gesamtwert vor allem exportgetrieben. Tesla verkaufte in China selbst im April 25.956 Fahrzeuge, während 53.522 Fahrzeuge exportiert wurden. Das Model Y blieb dabei klar der wichtigste Treiber: In China kam es im April auf 22.990 Einheiten, beim Export auf 29.153 Einheiten. In den USA gibt es keine tagesaktuellen monatlichen Tesla-Zahlen vom Unternehmen selbst. Für das 1. Quartal schätzt Cox Automotive aber 117.300 Tesla-Verkäufe in den USA, ein Minus von 8,4 Prozent zum Vorjahr. Trotzdem kam Tesla dort auf 54,2 Prozent Marktanteil im US-Elektroautomarkt. Besonders stark war das Model Y mit 78.591 Einheiten, während das Model 3 auf 31.672 Einheiten kam.

    Global hat Tesla im 1. Quartal 358.023 Fahrzeuge ausgeliefert und 408.386 Fahrzeuge produziert. Der Großteil entfiel weiter auf Model 3 und Model Y mit 341.893 Auslieferungen. Tesla sendet derzeit wieder positivere Absatzsignale aus China und mehreren europäischen Märkten. Aber der Befund ist gemischt: In China muss man zwischen Inlandsnachfrage und Shanghai-Exporten unterscheiden, in Europa helfen schwache Vergleichswerte, und in den USA bleibt der Markt nach dem Wegfall von Förderungen deutlich unter Druck. Für die Aktie ist deshalb nicht nur entscheidend, ob Tesla mehr Autos ausliefert – sondern wo, mit welchen Margen und ob die Erholung nachhaltig ist.

    Die Aktie von Tesla ist am Dienstag (14:00 Uhr, MESZ) mit 0,08 Prozent leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet 357,85 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 358,6EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tesla-Verkäufe ziehen an China-Boom und Europa-Sprung: Ist Tesla zurück im Spiel? Tesla meldet starke China-Zahlen und Erholungssignale in Europa – doch Exporte, schwache Vergleichswerte und Margenfragen trüben das Bild.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     