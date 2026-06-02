China-Boom und Europa-Sprung: Ist Tesla zurück im Spiel?

Die Auslieferungen der Fahrzeuge vom Typ Model 3 und Model Y aus dem Werk in Shanghai, einschließlich der nach Europa und in andere Märkte exportierten Einheiten, erreichten 85.982 Einheiten, ein Anstieg von 8,2 Prozent gegenüber April, wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes am Dienstag zeigten.

Teslas Absatz von in China hergestellten Elektrofahrzeugen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39,4 Prozent und setzte damit das sechsmonatige Wachstum in Folge fort, da sich das Unternehmen angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Konkurrenten behaupten konnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch wegen schwacher Vorjahreswerte sieht das Bild der Neuzulassungen für Tesla im Mai überraschend stark aus. In Frankreich gab es 5.446 Neuzulassungen (+ 655 Prozent gegenüber dem Vorjahr), In Norwegen 3.345 (+ 29 Prozent), in Dänemark 1.750 (+ 136 Prozent), in Spanien 1.690 (+ 113 Prozent). Diese Zahlen sind Neuzulassungen, also ein Näherungswert für Verkäufe. Deutschland und Großbritannien, die beiden wichtigsten europäischen Automärkte, sollten laut Reuters erst später in der Woche ihre Mai-Daten melden.

Der Knackpunkt bei China: Im April war der starke Gesamtwert vor allem exportgetrieben. Tesla verkaufte in China selbst im April 25.956 Fahrzeuge, während 53.522 Fahrzeuge exportiert wurden. Das Model Y blieb dabei klar der wichtigste Treiber: In China kam es im April auf 22.990 Einheiten, beim Export auf 29.153 Einheiten. In den USA gibt es keine tagesaktuellen monatlichen Tesla-Zahlen vom Unternehmen selbst. Für das 1. Quartal schätzt Cox Automotive aber 117.300 Tesla-Verkäufe in den USA, ein Minus von 8,4 Prozent zum Vorjahr. Trotzdem kam Tesla dort auf 54,2 Prozent Marktanteil im US-Elektroautomarkt. Besonders stark war das Model Y mit 78.591 Einheiten, während das Model 3 auf 31.672 Einheiten kam.

Global hat Tesla im 1. Quartal 358.023 Fahrzeuge ausgeliefert und 408.386 Fahrzeuge produziert. Der Großteil entfiel weiter auf Model 3 und Model Y mit 341.893 Auslieferungen. Tesla sendet derzeit wieder positivere Absatzsignale aus China und mehreren europäischen Märkten. Aber der Befund ist gemischt: In China muss man zwischen Inlandsnachfrage und Shanghai-Exporten unterscheiden, in Europa helfen schwache Vergleichswerte, und in den USA bleibt der Markt nach dem Wegfall von Förderungen deutlich unter Druck. Für die Aktie ist deshalb nicht nur entscheidend, ob Tesla mehr Autos ausliefert – sondern wo, mit welchen Margen und ob die Erholung nachhaltig ist.

Die Aktie von Tesla ist am Dienstag (14:00 Uhr, MESZ) mit 0,08 Prozent leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet 357,85 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 358,6EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

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