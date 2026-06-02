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    Besonders beachtet!

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    Intuit Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intuit Aktie bisher Verluste von -5,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuit Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuit Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 02.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Intuit ist ein US-Softwarekonzern für Finanz- und Steuerlösungen. Hauptprodukte: TurboTax (Steuer), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Kredit-Score), Mailchimp (Marketing). Starke Marktstellung bei KMU und Privatkunden in den USA, wachsend in Cloud- und Plattformdiensten. Wichtige Konkurrenten: H&R Block, Xero, Sage, FreshBooks. USP: integriertes Ökosystem, starke Marke, große Datenbasis und Automatisierung.

    Intuit Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.06.2026

    Die Intuit Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,85 % auf 285,10. Damit verliert die Aktie -17,70  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,78 %, geht es heute bei der Intuit Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Intuit Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,25 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuit Aktie damit um +9,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,61 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Intuit -47,35 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

    Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,44 %
    1 Monat -10,61 %
    3 Monate -12,25 %
    1 Jahr -54,69 %
    Stand: 02.06.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Intuit Aktie

    Es gibt 274 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,29 Mrd.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Paychex, Block (A) und Co.

    Paychex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %. Block (A) notiert im Minus, mit -1,22 %.

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    Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    -22,88 %
    -16,31 %
    +218,03 %
    +1.520,78 %
    ISIN:US4612021034WKN:886053
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