Börsen Update
Börsen Update Europa - 02.06. - TecDAX stark +1,35 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.200,51 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,16 %, Zalando +3,90 %, Scout24 +3,65 %
Flop-Werte: Bayer -4,76 %, Rheinmetall -2,06 %, Heidelberg Materials -1,89 %
Der MDAX bewegt sich bei 33.053,00 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: IONOS Group +2,99 %, Nemetschek +2,67 %, Wacker Chemie +2,32 %
Flop-Werte: RENK Group -3,57 %, HENSOLDT -3,42 %, TKMS -2,96 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.248,53 PKT und steigt um +1,35 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +6,16 %, SILTRONIC AG +4,14 %, Elmos Semiconductor +4,11 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,42 %, Eckert & Ziegler -2,47 %, Nordex -1,76 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:47:31) bei 6.100,24 PKT und steigt um +0,83 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +9,42 %, Infineon Technologies +6,16 %, DHL Group +2,95 %
Flop-Werte: Bayer -4,76 %, EssilorLuxottica -2,24 %, Rheinmetall -2,06 %
Der ATX steht bei 6.135,10 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,06 %, Raiffeisen Bank International +2,84 %, PORR +1,65 %
Flop-Werte: voestalpine -1,73 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,06 %, Lenzing -0,85 %
Der SMI bewegt sich bei 13.376,17 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Logitech International +2,62 %, ABB +1,90 %, Holcim +1,50 %
Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,70 %, Swiss Re -0,93 %, Novartis -0,54 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.200,50 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +11,18 %, BNP Paribas (A) +2,16 %, Kering +1,93 %
Flop-Werte: Capgemini -3,01 %, EssilorLuxottica -2,24 %, Carrefour -1,62 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.136,83 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.
Top-Werte: Sandvik +3,82 %, Volvo Registered (B) +2,48 %, SKF (B) +2,29 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,93 %, Swedbank Shs(A) -0,88 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,49 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.950,00 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,73 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +4,42 %, Public Power +2,55 %
Flop-Werte: Viohalco -4,99 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,92 %, Jumbo -1,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.