Börsen Update Europa - 02.06. - TecDAX stark +1,35 %

Der MDAX bewegt sich bei 33.053,00 PKT und steigt um +0,11 %. Top-Werte: IONOS Group +2,99 %, Nemetschek +2,67 %, Wacker Chemie +2,32 % Flop-Werte: RENK Group -3,57 %, HENSOLDT -3,42 %, TKMS -2,96 %

Der DAX bewegt sich bei 25.200,51 PKT und steigt um +0,54 %. Top-Werte: Infineon Technologies +6,16 %, Zalando +3,90 %, Scout24 +3,65 % Flop-Werte: Bayer -4,76 %, Rheinmetall -2,06 %, Heidelberg Materials -1,89 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.248,53 PKT und steigt um +1,35 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +6,16 %, SILTRONIC AG +4,14 %, Elmos Semiconductor +4,11 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,42 %, Eckert & Ziegler -2,47 %, Nordex -1,76 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:47:31) bei 6.100,24 PKT und steigt um +0,83 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +9,42 %, Infineon Technologies +6,16 %, DHL Group +2,95 %

Flop-Werte: Bayer -4,76 %, EssilorLuxottica -2,24 %, Rheinmetall -2,06 %

Der ATX steht bei 6.135,10 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,06 %, Raiffeisen Bank International +2,84 %, PORR +1,65 %

Flop-Werte: voestalpine -1,73 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,06 %, Lenzing -0,85 %

Der SMI bewegt sich bei 13.376,17 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Logitech International +2,62 %, ABB +1,90 %, Holcim +1,50 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -1,70 %, Swiss Re -0,93 %, Novartis -0,54 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.200,50 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +11,18 %, BNP Paribas (A) +2,16 %, Kering +1,93 %

Flop-Werte: Capgemini -3,01 %, EssilorLuxottica -2,24 %, Carrefour -1,62 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.136,83 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.

Top-Werte: Sandvik +3,82 %, Volvo Registered (B) +2,48 %, SKF (B) +2,29 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,93 %, Swedbank Shs(A) -0,88 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,49 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.950,00 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,73 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +4,42 %, Public Power +2,55 %

Flop-Werte: Viohalco -4,99 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,92 %, Jumbo -1,31 %