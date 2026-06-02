Belgischer Luftraum wird wegen Arbeitsniederlegung gesperrt

Da in der Zeit kein Flugverkehr in Belgien möglich sei, müssten die Fluggesellschaften alle geplanten Flüge in diesem Zeitraum streichen, hieß es vom Flughafen Brüssel. Nach aktuellem Stand solle der Flugverkehr nach 21.00 Uhr wieder aufgenommen werden. Der Flughafen rief Reisende dazu auf, nicht zum Flughafen zu kommen.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien können heute Nachmittag und Abend wegen Arbeitsniederlegungen bei der belgischen Flugsicherung keine Flüge starten oder landen. Der belgische Luftraum wird von etwa 14.15 Uhr geschlossen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf Angaben der Flugsicherung skeyes berichtete. Nur Staatsflüge, medizinische Flüge sowie Such- und Rettungsflüge würden gewährleistet.

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Schon in der Nacht Arbeitsniederlegungen



Wie Belga weiter berichtet, führte ein spontaner Streik von Fluglotsen in der Nacht von Montag auf Dienstag bereits zur Streichung von 30 Passagierflügen am Flughafen Charleroi und beeinträchtigte rund 40 Frachtflüge am Flughafen Lüttich. Das Logistikunternehmen DHL habe den Streik nach Angaben eines Unternehmenssprechers deutlich zu spüren bekommen, mindestens zwölf Flüge hätten nicht pünktlich starten können.

Die Beschäftigten protestieren demnach gegen die Bedingungen für die Inbetriebnahme eines digitalen Kontrollzentrums in der belgischen Stadt Namur, das ab 2027 die Aufgaben der Kontrolltürme der Flughäfen Lüttich und Charleroi zentral übernehmen soll./rdz/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 8,448 auf Tradegate (02. Juni 2026, 13:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,18 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -17,20 %/+6,46 % bedeutet.



