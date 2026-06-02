Infosys baut strategische Zusammenarbeit mit der DNB Bank ASA aus und modernisiert Maßnahmen gegen Finanzkriminalität

BENGALURU, Indien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von AI-first-Unternehmensberatung und Technologiedienstleistungen, erweitert seine strategische Zusammenarbeit mit der DNB Bank ASA (DNB), Norwegens größter Bank. Ziel der Kooperation ist es, die Maßnahmen der DNB zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCrime) mithilfe der NICE Actimize X-Sight Enterprise-Plattform zu modernisieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit unterstützt Infosys die DNB dabei, fragmentierte Altsysteme in eine einheitliche, intelligenzgesteuerte, Cloud-native Plattform umzuwandeln. Diese verbessert die Risikoerkenntnisse, erhöht die Erkennungsgenauigkeit und stärkt die Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Rechtsräumen.

Als Systemintegrationspartner leitet Infosys gemeinsam mit der DNB deren durchgängige Modernisierung der FinCrime-Technologielandschaft. Dazu gehören auch der Entwurf der Unternehmensarchitektur, die Plattformintegration und die Datenmigration. Dabei werden wichtige Funktionen wie Kunden- und Zahlungsüberprüfung, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sowie Transaktions- und Betrugsüberwachung auf einer einzigen, skalierbaren SaaS-Plattform mit einheitlichem Fallmanagement für Unternehmen konsolidiert.

Infosys nutzt seine Expertise bei der Transformation von Anti-FinCrime-Systemen und implementiert die NICE Actimize X-Sight-Plattform, ein sicheres und skalierbares System, das nahtlose Datenintegration, fortschrittliche Analysen und intelligente Automatisierung unterstützt. Infosys integriert die wichtigsten X-Sight Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug, um DNB einen ganzheitlichen Überblick über die Kundenrisiken zu verschaffen. Darüber hinaus erkennt X-Sight komplexe und sich weiterentwickelnder Finanzkriminalitätsmuster. Durch die Implementierung der KI-gestützten Funktionen der Plattform bietet Infosys hohen Mehrwert, ermöglicht fortschrittliche Automatisierung und legt die Grundlage für kontinuierliche Innovationen. Dazu gehören intelligente Orchestrierung und KI-gestützte Untersuchungen. Dies verbessert die Erkennungsgenauigkeit, beschleunigt aber gleichzeitig auch Untersuchungen, die auf Erkenntnissen basieren und schnellere Entscheidungen ermöglichen. Darüber hinaus verkürzt sich die Reaktionszeit der DNB im Hinblick auf regulatorische Anforderungen – und macht Kontrollen zukunftssicher, die die Finanzkriminalität bekämpfen.