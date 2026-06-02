Adobe Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.06.2026

Mit einer Performance von -2,29 % musste die Adobe Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,03 %, geht es heute bei der Adobe Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Adobe in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,36 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um +11,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,29 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,14 % 1 Monat +9,69 % 3 Monate +5,36 % 1 Jahr -35,61 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 02.06.2026, 14:01 Uhr

Es gibt 404 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,35 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %. Salesforce notiert im Minus, mit -3,47 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,97 %. Microsoft verliert -2,94 % Oracle notiert im Minus, mit -4,41 %.

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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.