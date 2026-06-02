Worldline Aktie mit starker Tagesperformance - 02.06.2026

Die Worldline Aktie konnte bisher um +6,15 % auf 0,3398€ zulegen. Das sind +0,0197 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Worldline Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,3398€, mit einem Plus von +6,15 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Worldline ist ein führender Anbieter von Zahlungs- und Transaktionsdienstleistungen, spezialisiert auf Zahlungsabwicklung, E-Commerce und POS-Terminals. Als europäischer Marktführer konkurriert es mit Adyen, PayPal und Stripe. Seine Stärke liegt in umfassenden End-to-End-Lösungen und einer starken europäischen Präsenz.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Worldline einen Gewinn von +220,70 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Worldline Aktie damit um -11,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,82 %. Im Jahr 2026 gab es für Worldline bisher ein Plus von +215,08 %.

Worldline Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,91 % 1 Monat +29,82 % 3 Monate +220,70 % 1 Jahr -5,48 %

Informationen zur Worldline Aktie

Stand: 02.06.2026, 14:01 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Worldline Aktien. Damit ist das Unternehmen 768,89 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Worldline

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,54 %. PayPal notiert im Minus, mit -0,53 %. Adyen Parts Sociales legt um +1,56 % zu

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Ob die Worldline Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Worldline Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.