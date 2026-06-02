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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie fällt um -2,84 % - 02.06.2026

    Am 02.06.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um -2,84 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie fällt um -2,84 % - 02.06.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,84 % im Minus. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,84 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei TKMS insgesamt ein Minus von -18,17 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +21,29 %.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,94 %
    1 Monat -6,82 %
    3 Monate -18,17 %
    1 Jahr -15,84 %
    Stand: 02.06.2026, 14:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um TKMS vor dem Hintergrund der kanadischen U-Boot-Entscheidung und Korea-Konkurrenz. Anleger diskutieren Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Auswirkungen eines kanadischen Großauftrags (bis zu 12 U-Boote, Gesamtprogramm ca. 60 Mrd. CAD) – Entscheidung vermutlich Ende Juni. Positive Signale: steigende Auftragslage, Margenpotenzial, CAE-Trainingskooperation; Unsicherheit bei Cashflow, Finanzierung und Wettbewerbsdruck.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,01 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 02.06. - TecDAX stark +1,35 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 02.06. - TecDAX stark +1,66 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,38 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,14 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,86 % zu

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -2,72 %
    -5,94 %
    -6,82 %
    -18,17 %
    -13,61 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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