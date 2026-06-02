TKMS Aktie fällt um -2,84 % - 02.06.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei TKMS insgesamt ein Minus von -18,17 % zu verkraften.

Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,84 % im Minus. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,84 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +21,29 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,94 % 1 Monat -6,82 % 3 Monate -18,17 % 1 Jahr -15,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 02.06.2026, 14:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um TKMS vor dem Hintergrund der kanadischen U-Boot-Entscheidung und Korea-Konkurrenz. Anleger diskutieren Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Auswirkungen eines kanadischen Großauftrags (bis zu 12 U-Boote, Gesamtprogramm ca. 60 Mrd. CAD) – Entscheidung vermutlich Ende Juni. Positive Signale: steigende Auftragslage, Margenpotenzial, CAE-Trainingskooperation; Unsicherheit bei Cashflow, Finanzierung und Wettbewerbsdruck.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,01 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,38 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,14 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,86 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.