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    Besonders beachtet!

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    Gerresheimer Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 02.06.2026

    Am 02.06.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -4,26 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 02.06.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

    Gerresheimer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -4,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,26 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Gerresheimer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +63,01 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,36 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -2,66 % verloren.

    Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,47 %
    1 Monat +11,36 %
    3 Monate +63,01 %
    1 Jahr -57,52 %
    Stand: 02.06.2026, 14:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Bilanzfehlungen und die laufenden Untersuchungen (APAS gegen KPMG, BaFin-Erweiterungen) sowie deren potenzielle Auswirkungen auf Umsatz, Gewinn und das Testat 2025. Zudem diskutieren Nutzer Kursziele um 33–35 Euro bei positiven Zahlen, einen 28-Euro-Deckel und die Wirkung fallender Leerverkäufer auf die Kursentwicklung.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 911,17 Mio. € wert.

    Tagesvorschau 3. Juni: Broadcom, ADP und ISM: Der vollgepackte Mittwoch der Märkte


    Gerresheimer: APAS ermittelt – droht der nächste Skandal?


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    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    -3,96 %
    -2,47 %
    +11,36 %
    +63,01 %
    -57,52 %
    -74,20 %
    -70,02 %
    -62,35 %
    -40,50 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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