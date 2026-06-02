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    Besonders beachtet!

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    Victoria's Secret & Company Aktie weiter im Aufwärtstrend - +36,99 % - 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Victoria's Secret & Company Aktie bisher um +36,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Victoria's Secret & Company Aktie.

    Besonders beachtet! - Victoria's Secret & Company Aktie weiter im Aufwärtstrend - +36,99 % - 02.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Victoria's Secret & Company ist ein führender Anbieter von Damenunterwäsche und Schönheitsprodukten, bekannt für seine glamourösen Modenschauen. Hauptkonkurrenten sind Aerie und Savage X Fenty. Die Marke hebt sich durch ihre ikonische Marketingstrategie und internationale Präsenz ab.

    Victoria's Secret & Company Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Victoria's Secret & Company. Mit einer Performance von +36,99 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Victoria's Secret & Company Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,00, mit einem Plus von +36,99 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Victoria's Secret & Company über einen Zuwachs von +26,36 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Victoria's Secret & Company Aktie damit um +46,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Victoria's Secret & Company +43,80 % gewonnen.

    Victoria's Secret & Company Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +46,23 %
    1 Monat +50,43 %
    3 Monate +26,36 %
    1 Jahr +253,14 %
    Stand: 02.06.2026, 14:03 Uhr

    Informationen zur Victoria's Secret & Company Aktie

    Es gibt 79 Mio. Victoria's Secret & Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,84 Mrd. € wert.

    Victoria’s Secret überrascht brutal und lässt Anleger wieder träumen


    Victoria’s Secret überrascht mit starken Zahlen, weniger Rabatten und höherer Prognose. Die Aktie springt kräftig an.

    Victoria’s Secret & Co. Reports First Quarter 2026 Results


    Net Sales Increased 15% to $1.560 Billion, Exceeding GuidanceOperating Income Increased to $76 Million; Adjusted Operating Income of $80 Million Exceeds GuidanceVS&Co Raises Full Year 2026 Net Sales Guidance to $7.030-$7.130 Billion and Adjusted …

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    Ob die Victoria's Secret & Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Victoria's Secret & Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Victoria's Secret & Company

    +32,83 %
    +46,23 %
    +50,43 %
    +26,36 %
    +253,14 %
    +268,65 %
    +27,17 %
    ISIN:US9264001028WKN:A3CU0R
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Besonders beachtet! Victoria's Secret & Company Aktie weiter im Aufwärtstrend - +36,99 % - 02.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Victoria's Secret & Company Aktie bisher um +36,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Victoria's Secret & Company Aktie.
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