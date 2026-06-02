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    Weiterer Kauf

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    Bitmine baut Ethereum-Imperium aus – bereits 4,5 % aller ETH im Besitz

    Anders als Strategy baut Bitmine seinen Krypto-Treasury-Bestand weiter aus und stockte seine Ethereum-Reserven zuletzt um weitere 26.500 Coins auf.

    Für Sie zusammengefasst
    Weiterer Kauf - Bitmine baut Ethereum-Imperium aus – bereits 4,5 % aller ETH im Besitz
    Foto: Dall-E

    Das Ethereum-Treasury-Unternehmen Bitmine gab bekannt, dass sich seine Krypto-, Cash- und Beteiligungsbestände per 31. Mai auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Herzstück der Bilanz bleibt dabei die massive Ethereum-Position von inzwischen 5.416.901 ETH. Damit kontrolliert Bitmine rund 4,49 Prozent des zirkulierenden Ethereum-Angebots von 120,7 Millionen Token und rückt seinem erklärten Ziel näher, langfristig fünf Prozent aller ETH zu besitzen.

    Weitere 26.500 ETH gekauft

    Allein in der vergangenen Woche erwarb das Unternehmen weitere 26.497 Ethereum im Gegenwert von rund 53 Millionen US-Dollar. Damit setzt Bitmine seine Akkumulationsstrategie fort, wenngleich deutlich langsamer als noch in den Vorwochen wo 112.000 Ethereum gekauft wurden.

    Bitmine-Chairman Thomas Lee hatte bereits auf der Consensus-Konferenz 2026 angedeutet, dass sich das Unternehmen mit zunehmender Annäherung an die Fünf-Prozent-Marke etwas zurückhalten werde. Man wolle das Ziel nicht zu schnell erreichen, da sich parallel weitere Chancen im Kryptomarkt ergeben würden.

     

    Milliarden durch Staking

    Während viele Anleger vor allem auf Kursgewinne setzen, versucht Bitmine zunehmend laufende Erträge aus seinem Ethereum-Bestand zu generieren.

    Über die firmeneigene MAVAN-Staking-Plattform wurden bereits 4,72 Millionen ETH gestakt. Der aktuelle Gegenwert beläuft sich auf rund 9,5 Milliarden US-Dollar. Nach Unternehmensangaben könnten die Staking-Aktivitäten jährliche Einnahmen von rund 258 Millionen US-Dollar generieren. Langfristig rechnet das Management sogar mit jährlichen Rewards von annähernd 300 Millionen US-Dollar.

    Neben dem Ethereum-Bestand verfügt Bitmine weiterhin über rund 446 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln sowie 203 Bitcoin. Hinzu kommen Beteiligungen an Beast Industries im Wert von etwa 180 Millionen US-Dollar und Eightco Holdings im Umfang von rund 93 Millionen US-Dollar.

    Ethereum rutscht unter 2.000 US-Dollar

    Die Entwicklung kommt allerdings zu einem schwierigen Zeitpunkt für den gesamten Kryptomarkt. Ethereum notiert am Dienstagmittag nahezu unverändert bei rund 1.980 US-Dollar. Auf Wochensicht steht jedoch ein Minus von mehr als fünf Prozent zu Buche. Besonders kritisch sehen Marktbeobachter den Rückfall unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar. Auf Monatssicht hat Ethereum inzwischen nahezu 15 Prozent verloren. Gegenüber dem Allzeithoch von 4.946 US-Dollar beträgt der Abstand mittlerweile mehr als 60 Prozent.

    Die Aktie von Bitmine schloss zuletzt 2,18 Prozent schwächer bei 18,85 US-Dollar.

    Im direkten Vergleich konnten sich sowohl Ethereum als auch die Bitmine-Aktie zuletzt besser behaupten als Strategy und Bitcoin. Vor allem nachdem Strategy erstmals seit 2022 wieder Bitcoin-Bestände veräußert hat.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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