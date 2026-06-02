JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einer Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management habe eine detailreiche Präsentation gehalten und Einblicke in den Wandel des Konsumgüterherstellers gegeben, schrieb Celine Pannuti am Dienstag. Der Ausblick auf 2026 sei bekräftigt worden./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 47,88EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,92 € , was eine Steigerung von +37,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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