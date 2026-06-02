JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einer Konferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management habe eine detailreiche Präsentation gehalten und Einblicke in den Wandel des Konsumgüterherstellers gegeben, schrieb Celine Pannuti am Dienstag. Der Ausblick auf 2026 sei bekräftigt worden./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 47,88EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
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