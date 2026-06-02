🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infosys erweitert Zusammenarbeit mit DNB Bank & modernisiert Finanzkriminalitätsbekämpfung

    Mit vereinten Kräften gegen Finanzkriminalität: DNB, Infosys und NICE Actimize modernisieren das Risikomanagement mit einer KI‑gestützten, cloud‑nativen Plattform.

    Infosys erweitert Zusammenarbeit mit DNB Bank & modernisiert Finanzkriminalitätsbekämpfung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Infosys erweitert am 02.06.2026 die strategische Zusammenarbeit mit der DNB Bank ASA, um die Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu modernisieren.
    • Dafür wird die NICE Actimize X‑Sight Enterprise‑Plattform eingesetzt, um fragmentierte Altsysteme in eine datengesteuerte, cloud‑native Plattform zu überführen.
    • Infosys fungiert als Systemintegrationspartner und übernimmt Unternehmensarchitektur, Plattformintegration und Datenmigration sowie die Konsolidierung von Kunden‑ und Zahlungs‑Screening, KYC, Transaktions‑ und Betrugsüberwachung und ein einheitliches Fallmanagement.
    • Die Plattform integriert KI‑gestützte Funktionen (intelligente Orchestrierung, KI‑gestützte Untersuchungen) zur Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit, Beschleunigung von Untersuchungen und schnelleren Reaktion auf regulatorische Anforderungen.
    • Erwartete Vorteile sind bessere Risikoerkenntnisse, höhere Erkennungsgenauigkeit, gesteigerte betriebliche Effizienz, Kostensenkungen und zukunftssichere Kontrollen über verschiedene Rechtsräume hinweg.
    • Beteiligte und Rollen: DNB (Norwegens größte Bank) nutzt die Lösung; NICE Actimize liefert die X‑Sight‑Plattform; Infosys führt die Implementierung als globaler AI‑first Technologie‑ und Beratungspartner durch.



    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Infosys erweitert Zusammenarbeit mit DNB Bank & modernisiert Finanzkriminalitätsbekämpfung Mit vereinten Kräften gegen Finanzkriminalität: DNB, Infosys und NICE Actimize modernisieren das Risikomanagement mit einer KI‑gestützten, cloud‑nativen Plattform.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     