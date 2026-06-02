Infosys erweitert Zusammenarbeit mit DNB Bank & modernisiert Finanzkriminalitätsbekämpfung
Mit vereinten Kräften gegen Finanzkriminalität: DNB, Infosys und NICE Actimize modernisieren das Risikomanagement mit einer KI‑gestützten, cloud‑nativen Plattform.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Infosys erweitert am 02.06.2026 die strategische Zusammenarbeit mit der DNB Bank ASA, um die Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu modernisieren.
- Dafür wird die NICE Actimize X‑Sight Enterprise‑Plattform eingesetzt, um fragmentierte Altsysteme in eine datengesteuerte, cloud‑native Plattform zu überführen.
- Infosys fungiert als Systemintegrationspartner und übernimmt Unternehmensarchitektur, Plattformintegration und Datenmigration sowie die Konsolidierung von Kunden‑ und Zahlungs‑Screening, KYC, Transaktions‑ und Betrugsüberwachung und ein einheitliches Fallmanagement.
- Die Plattform integriert KI‑gestützte Funktionen (intelligente Orchestrierung, KI‑gestützte Untersuchungen) zur Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit, Beschleunigung von Untersuchungen und schnelleren Reaktion auf regulatorische Anforderungen.
- Erwartete Vorteile sind bessere Risikoerkenntnisse, höhere Erkennungsgenauigkeit, gesteigerte betriebliche Effizienz, Kostensenkungen und zukunftssichere Kontrollen über verschiedene Rechtsräume hinweg.
- Beteiligte und Rollen: DNB (Norwegens größte Bank) nutzt die Lösung; NICE Actimize liefert die X‑Sight‑Plattform; Infosys führt die Implementierung als globaler AI‑first Technologie‑ und Beratungspartner durch.
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