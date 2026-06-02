Tesla liefert deutlich mehr Fahrzeuge aus chinesischer Produktion aus
- Shanghai-Auslieferungen im Mai stiegen um 39 Prozent
- Produktion in Shanghai für Model 3, Model Y und Export
- Vorjahresrückgang durch Modellwechsel beim Model Y
SHANGHAI (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im Mai deutlich mehr in China gebaute Autos ausgeliefert. Gegenüber dem Vorjahresmonat zogen die Verkäufe der Fabrik in Shanghai um gut 39 Prozent auf 85.982 Autos an, wie aus vorläufigen Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA (China Passenger Car Association) vom Dienstag hervorging.
Auch im April hatten die Auslieferungen mit mehr als einem Drittel Plus stark angezogen. Tesla war vor einem Jahr deutlich abgerutscht. Das Unternehmen hatte dafür vor allem einen Modellwechsel beim stückzahlstarken Model Y verantwortlich gemacht.
Die Fabrik in Shanghai produziert sowohl Autos vom Typ Model 3 als auch das Model Y. In den Zahlen sind auch Exporte enthalten. Tesla beliefert mit der Produktion aus China unter anderem auch den europäischen Markt. Die Tesla-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel 0,3 Prozent./men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 359,0 auf Tradegate (02. Juni 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,38 %/+33,07 % bedeutet.
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