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    Besonders beachtet!

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    Workday (A) Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Workday (A) Aktie bisher Verluste von -4,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Workday (A) Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 02.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

    Workday (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Workday (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,87 %, geht es heute bei der Workday (A) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Workday (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,25 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um +16,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Workday (A) eine negative Entwicklung von -29,04 % erlebt.

    Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,57 %
    1 Monat +19,80 %
    3 Monate +14,25 %
    1 Jahr -39,20 %
    Stand: 02.06.2026, 14:20 Uhr

    Informationen zur Workday (A) Aktie

    Es gibt 201 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,95 Mrd. € wert.

    Workday: Anstieg der Abonnementeinnahmen und „Agentic AI“-Strategie untermauern die Wachstumsperspektive!


    Workday: Anstieg der Abonnementeinnahmen und „Agentic AI“-Strategie untermauern die Wachstumsperspektive! Die jüngsten Finanzergebnisse von Workday Inc. (WDAY) haben die Erwartungen des Marktes übertroffen und der Aktie neuen Auftrieb verliehen. …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,66 %. SAP notiert im Minus, mit -0,52 %. ServiceNow verliert -4,88 %

    Workday (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Workday (A)

    -4,51 %
    +16,57 %
    +19,80 %
    +14,25 %
    -39,20 %
    -35,14 %
    -29,55 %
    +86,34 %
    +220,27 %
    ISIN:US98138H1014WKN:A1J39P
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    Verfasst von Markt Bote
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