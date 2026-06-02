Oracle Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 02.06.2026

Die Oracle Aktie ist bisher um -3,66 % auf 205,55€ gefallen. Das sind -7,80 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,26 %, geht es heute bei der Oracle Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Oracle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +74,60 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +25,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Oracle auf +25,45 %.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,49 % 1 Monat +42,07 % 3 Monate +74,60 % 1 Jahr +44,04 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 02.06.2026, 14:20 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 591,46 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Oracle

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,67 %. Salesforce notiert im Minus, mit -3,28 %. IBM notiert im Minus, mit -2,49 %. Microsoft verliert -2,95 % SAP notiert im Minus, mit -0,68 %.

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.