Datadog Registered (A) Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 02.06.2026

Die Datadog Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 230,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,56 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,47 %, geht es heute bei der Datadog Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Datadog Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +152,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +27,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +99,00 %. Im Jahr 2026 gab es für Datadog Registered (A) bisher ein Plus von +104,15 %.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,00 % 1 Monat +99,00 % 3 Monate +152,41 % 1 Jahr +129,95 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 02.06.2026, 14:20 Uhr

Es gibt 331 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,43 Mrd. € wert.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.