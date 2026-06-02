Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs sinkt weiter - 02.06.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 124,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,72 € entspricht. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,62 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 124,00€, mit einem Minus von -3,67 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,93 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -11,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,13 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) einen Rückgang von -3,79 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,79 % 1 Monat -21,13 % 3 Monate +14,93 % 1 Jahr -60,80 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 02.06.2026, 14:21 Uhr

Es gibt 331 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,18 Mrd. € wert.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 2, 2026) - HYLQ Strategy Corp. (CSE: HYLQ) (formerly, Tony G Co-Investment Holdings Ltd.) (the "Company" or "HYLQ Strategy") is pleased to provide a crypto corporate treasury update. HYPE TokensHYLQ currently …

Die Strategy-Aktie steht erneut unter Druck. Nachdem das Unternehmen erstmals seit Jahren wieder Bitcoin verkauft hat, verlor die Aktie zuletzt deutlich an Wert. Gleichzeitig rückt aus charttechnischer Sicht eine wichtige Kurszone wieder näher. Strategy verkauft erstmals wieder Bitcoin Strategy hat zuletzt einen Schritt vollzogen, den viele Anleger lange Zeit für nahezu ausgeschlossen hielten. Das Unternehmen […] The post Strategy-Aktie unter Druck: Kippt das Saylor-Narrativ? first appeared on sharedeals.de.

Erstmals seit 41 Monaten hat Michael Saylors Unternehmen Strategy Bitcoin verkauft. Bitcoin reagiert mit einem Fall unter die Marke von 71.000 US-Dollar.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,31 %. IBM notiert im Minus, mit -2,49 %. Microsoft notiert im Minus, mit -3,03 %. Oracle verliert -3,66 % SAP notiert im Minus, mit -0,86 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.