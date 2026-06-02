Microsoft Aktie fällt um -3,03 % - 02.06.2026

Die Microsoft Aktie ist bisher um -3,03 % auf 384,30€ gefallen. Das sind -12,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,72 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Microsoft-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,18 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +7,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microsoft eine negative Entwicklung von -5,56 % erlebt.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,76 % 1 Monat +10,48 % 3 Monate +18,18 % 1 Jahr -2,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microsoft Aktie

Stand: 02.06.2026, 14:22 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um die jüngste Kursentwicklung der Microsoft-Aktie: Nach dem Handelsschluss fällt der Kurs um ca. 3% vor dem Event; Diskussionen drehen sich um Einstiegslagen (ca. 330–385 € bzw. knapp 400 €), Positionsmanagement bei größeren/kleinen Positionen und langfristige Haltestrategien. Technische Chartanalysen und vage Kursziele von 500–600 € werden genannt. Insgesamt bleibt das Interesse verhalten, aber Aufwärtsimpulse werden erwartet.

Informationen zur Microsoft Aktie

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Bil. € wert.

Die Anteile von Microsoft blicken auf eine in den vergangenen Tagen sehr starke Erholung zurück, doch jetzt müssen sich die Bullen bewähren.

Microsoft fiel vom Allzeithoch bei 540 US-Dollar um 35 Prozent – obwohl Analysten ihre Gewinnerwartungen gleichzeitig anhoben. Der Markt bestraft das falsche Produkt. GitHub Copilot ist der eigentliche Hebel, und die Microsoft Build 2026 entscheidet diese Woche darüber, ob die Neubewertung beginnt.

Die Google-Konzernmutter Alphabet will sich für den Ausbau ihrer KI-Rechenzentren viel frisches Geld über eine Kapitalerhöhung ins Haus holen. Das Unternehmen will für 80 Milliarden US-Dollar (69 Mrd Euro) neue Aktien verkaufen. Dies kündigte der …

So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,67 %. Apple notiert im Minus, mit -0,34 %. Alphabet notiert im Minus, mit -3,06 %. IBM verliert -2,52 % Oracle notiert im Minus, mit -3,56 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.