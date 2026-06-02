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    Besonders beachtet!

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    Microsoft Aktie fällt um -3,03 % - 02.06.2026

    Am 02.06.2026 ist die Microsoft Aktie, bisher, um -3,03 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Besonders beachtet! - Microsoft Aktie fällt um -3,03 % - 02.06.2026
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Microsoft Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

    Die Microsoft Aktie ist bisher um -3,03 % auf 384,30 gefallen. Das sind -12,00  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,72 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Microsoft-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,18 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +7,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microsoft eine negative Entwicklung von -5,56 % erlebt.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,76 %
    1 Monat +10,48 %
    3 Monate +18,18 %
    1 Jahr -2,85 %
    Stand: 02.06.2026, 14:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microsoft Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um die jüngste Kursentwicklung der Microsoft-Aktie: Nach dem Handelsschluss fällt der Kurs um ca. 3% vor dem Event; Diskussionen drehen sich um Einstiegslagen (ca. 330–385 € bzw. knapp 400 €), Positionsmanagement bei größeren/kleinen Positionen und langfristige Haltestrategien. Technische Chartanalysen und vage Kursziele von 500–600 € werden genannt. Insgesamt bleibt das Interesse verhalten, aber Aufwärtsimpulse werden erwartet.

    Zur Microsoft Diskussion

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,86 Bil. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,67 %. Apple notiert im Minus, mit -0,34 %. Alphabet notiert im Minus, mit -3,06 %. IBM verliert -2,52 % Oracle notiert im Minus, mit -3,56 %.

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    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    -3,13 %
    +7,76 %
    +10,48 %
    +18,18 %
    -2,85 %
    +26,01 %
    +92,12 %
    +727,01 %
    +1.591,19 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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