SK Hynix setzt alles auf KI – und plant den nächsten großen Sprung

Mit dem Ausbau reagiert das Unternehmen auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. SK Hynix zählt zu den wichtigsten Lieferanten von High-Bandwidth-Memory-Chips, kurz HBM, die in leistungsstarken KI-Systemen eingesetzt werden.

Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix will seine Wafer-Kapazität innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppeln. Wie Reuters berichtet, stellte SK-Group-Chef Chey Tae-won die Pläne am Dienstag auf der Computex-Messe in Taipeh vor, bei der sich Spitzenmanager führender Technologiekonzerne wie Nvidia treffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

KI verändert die Speicherchip-Industrie

Chey bekräftigte zudem seine frühere Einschätzung, wonach die weltweite Knappheit bei Chip-Wafern noch bis zum Jahr 2030 anhalten könnte. Bereits im März hatte er vor einem langfristigen Engpass gewarnt.

Gleichzeitig strebt SK Hynix eine engere Zusammenarbeit mit Unternehmen in Taiwan an. Dabei soll die Kooperation nicht allein auf den weltgrößten Auftragsfertiger TSMC beschränkt bleiben, das Unternehmen brauche mehr Partnerschaften in Taiwan, so Chey.

Hoffnung auf größere Rolle bei Nvidia

Der Konzernchef erklärte außerdem, dass SK Hynix ein bedeutender Lieferant von HBM-Speichern für Nvidias künftige Vera-Rubin-Plattform werden möchte.

Die Position des Unternehmens im Markt ist bereits stark. Nach Daten des Marktforschers Counterpoint Research erreichte SK Hynix im ersten Quartal einen Anteil von 58 Prozent am weltweiten HBM-Markt. Samsung Electronics und Micron Technology folgten jeweils mit 21 Prozent.

Börsenwert überschreitet historische Marke

Erst in der vergangenen Woche überschritt SK Hynix erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar Börsenwert. Damit schloss sich das Unternehmen den Wettbewerbern Samsung Electronics und Micron Technology an. Auslöser der Rallye war die anhaltende Begeisterung der Investoren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

Mehrere Analysten sehen in diesem Trend einen strukturellen Wandel der bislang stark zyklischen Speicherchip-Branche. Auch Goldman Sachs zeigt sich optimistisch. Die Investmentbank erhöhte ihre Prognose für den operativen Gewinn von SK Hynix im Jahr 2028 um 24 Prozent auf 454 Billionen Won. Für Samsung Electronics hob Goldman Sachs die Schätzung um 23,3 Prozent auf 610 Billionen Won an. Als Grund nannte die Bank die nachhaltig starke Nachfrage nach KI-Technologien.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion