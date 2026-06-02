K+S kauft Salzgeschäft von polnischem Unternehmen für bis zu 380 Millionen Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33.008 auf Ariva Indikation (02. Juni 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,35 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der K+S Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -33,07 %/+0,40 % bedeutet.