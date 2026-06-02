K+S kauft Salzgeschäft von polnischem Unternehmen für bis zu 380 Millionen Euro
- K+S kauft Qemetica-Salzgeschäft Janikowo und Staßfurt
- Kaufpreis 350–380 Mio Euro Abschluss Q1 2027 geplant
- Umsatz zuletzt rund 125 Mio Fokus auf Spezialsalze
KASSEL (dpa-AFX) - K+S verstärkt sich mit einem Zukauf in Europa. Der Salz- und Düngerkonzern will das Salzgeschäft des polnischen Chemieunternehmens Qemetica mit Standorten in Janikowo (Polen) und Staßfurt (Deutschland) kaufen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Kassel mit. Der Kaufpreis liege abhängig vom Geschäftsverlauf in den Jahren 2026 und 2027 zwischen 350 und 380 Millionen Euro. Der Abschluss des Geschäfts soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen. Zur Finanzierung prüft K+S verschiedene Optionen. Der Verschuldungsgrad soll aber weitgehend unverändert bleiben.
Durch den Zukauf entstehe Potenzial für zusätzliches Wachstum in Mittel- und Osteuropa, so der Konzern. Der Schwerpunkt der zugekauften Standorte liege in der Herstellung von Salzspezialitäten zur Wasserenthärtung sowie für die Lebensmittelindustrie. Im vergangenen Jahr habe der Umsatz bei rund 125 Millionen Euro gelegen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33.008 auf Ariva Indikation (02. Juni 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,35 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der K+S Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -33,07 %/+0,40 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888
Das denkt die wallstreetONLINE Community über K+S. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
zur Info
Stimmrechtsanteile | 1 Juni 2026 18:10
Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland
Vielleicht werden auch ein paar Aktienkäufer angelockt.
>> Externen Inhalt hier
War das nicht mal so das die hälfte