Größter Bankenprozess Dänemarks: Nordea im Geldwäsche-Strudel

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2015 keine ausreichenden Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche ergriffen und damit gegen die entsprechenden Gesetze verstoßen zu haben. Der Prozess läuft seit rund einem Jahr und gilt als der größte Strafprozess, der jemals in Dänemark gegen eine Bank geführt wurde.

Die dänische Staatsanwaltschaft hat laut Berichten der Zeitung Ritzau, die sich auf Gerichtsakten berufen, im laufenden Geldwäscheverfahren vor dem Bezirksgericht Kopenhagen eine Geldstrafe von 6,6 Milliarden Dänischen Kronen (885 Millionen Euro) gegen Nordea gefordert.

Die dänische Spezialbehörde NSK hatte Nordea 2024 wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften im Zeitraum 2012 bis 2015 angeklagt. Im Zentrum stehen Transaktionen von insgesamt mehr als 26 Milliarden Dänischen Kronen. Laut NSK soll Nordea unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend geprüft und Warnhinweise zu Zahlungen an Wechselstuben in Kopenhagen ignoriert haben.

Nordea weist die rechtliche Bewertung der Behörden zurück. Die Bank räumt zwar ein, dass es damals Schwächen in den Systemen und Prozessen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität gab, hält ihre Rückstellungen aber für ausreichend. Nordea verweist außerdem darauf, seit 2015 rund 11 Milliarden Kronen in die Bekämpfung von Finanzkriminalität investiert zu haben und heute rund 3.400 Mitarbeitende überwiegend in diesem Bereich einzusetzen.

Für Anleger ist die entscheidende Frage: Muss Nordea deutlich mehr zahlen als bislang zurückgestellt? Im 1. Quartal 2026 erzielte Nordea einen Nettogewinn von 1,244 Milliarden Euro und kam auf eine harte Kernkapitalquote von 15,7 Prozent. Die geforderte Strafe von rund 885 Millionen Euro entspräche damit rechnerisch etwa 71 Prozent eines Quartalsgewinns. Das wäre schmerzhaft, aber bei der Kapitalausstattung nicht automatisch ein Bilanzschock.

Der Vergleich mit Danske Bank zeigt die politische Sprengkraft: Danske einigte sich 2022 mit US- und dänischen Behörden auf Zahlungen von insgesamt 15,3 Milliarden Dänischen Kronen. Der dänische Teil umfasste eine Strafe von 3,5 Milliarden Kronen plus Einziehung von 1,249 Milliarden Kronen. Eine Nordea-Strafe von 6,6 Milliarden Kronen wäre damit in Dänemark deutlich höher als die reine Danske-Geldstrafe.

Die Aktie von Nordea ist am Dienstag (14:45 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,61 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 16,22 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 16,01EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!