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    Merz ruft zur Beruhigung der Lage im Libanon auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert Beruhigung der Lage im Libanon
    • Hisbollah stoppen und Israel zur Ruhe mahnen
    • Aufforderung zur Fortführung direkter Gespräche
    Merz ruft zur Beruhigung der Lage im Libanon auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz ruft zur Beruhigung der Lage im Libanon auf. "Die Bundesregierung sieht die jüngste Eskalation der Gewalt im Süden des Landes mit großer Sorge", sagte Merz nach einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Magyar in Berlin. "Die Hisbollah muss sofort aufhören, die Menschen in Israel anzugreifen, und sie muss ihre Waffen niederlegen." Die Bundesregierung rufe auch Israel dringend dazu auf, die im April vereinbarte Waffenruhe einzuhalten.

    "Wir ermutigen Israel und Libanon, den eingeschlagenen Weg direkter Gespräche jetzt fortzusetzen", sagte Merz auch mit Blick auf Verhandlungen zwischen den USA und Iran.

    Die Kämpfe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah im Libanon stellen einen Knackpunkt in den Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen zur Beendigung des Krieges der USA gegen den Iran dar. Neben der Freigabe iranischer Vermögenswerte im Ausland und dem Festhalten an der faktischen Kontrolle über die Straße von Hormus verlangt der Iran als Bestandteil eines endgültigen Abkommens auch einen dauerhaften Waffenstillstand im Libanon.

    US-Präsident Donald Trump hatte am Montagabend nach Tagen der Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon Hoffnung auf eine Entschärfung der Situation geschürt. Israel und die Hisbollah würden ihre gegenseitigen Angriffe zunächst stoppen, erklärte er auf seiner Plattform Truth Social./mfi/DP/jha






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