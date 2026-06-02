BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz ruft zur Beruhigung der Lage im Libanon auf. "Die Bundesregierung sieht die jüngste Eskalation der Gewalt im Süden des Landes mit großer Sorge", sagte Merz nach einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Magyar in Berlin. "Die Hisbollah muss sofort aufhören, die Menschen in Israel anzugreifen, und sie muss ihre Waffen niederlegen." Die Bundesregierung rufe auch Israel dringend dazu auf, die im April vereinbarte Waffenruhe einzuhalten.

"Wir ermutigen Israel und Libanon, den eingeschlagenen Weg direkter Gespräche jetzt fortzusetzen", sagte Merz auch mit Blick auf Verhandlungen zwischen den USA und Iran.