Aktien New York Ausblick
Rekordrally pausiert - Halbleiter-Hausse geht weiter
- US-Börsen nach Rekordjagd vor kurzer Konsolidierung
- Halbleiter und KI befeuern HP, Marvell und Nvidia
- Alphabet plant Aktienemission über 80 Milliarden Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach der jüngsten Rekordjagd am Dienstag erst einmal eine Pause einlegen. Dank der anhaltenden Halbleiter-Hausse sowie optimistischer Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einer Einigung mit dem Iran zeichnen sich aber nur moderate Verluste ab. Knapp anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent tiefer auf 50.861 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent im Minus bei 30.486 Punkten.
Trump nannte zuletzt die "nächste Woche" als Zeitraum für eine mögliche Einigung mit dem Iran auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Straße von Hormus umfasst. Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump. Dieser habe ergänzt, dass er noch Punkte klären müsse und dem Abkommen noch nicht zugestimmt habe. Auch aus dem Iran gibt es bislang keine öffentliche Zusage für eine Einigung. Trump hat in der Vergangenheit immer wieder optimistische Zeitpläne bekanntgegeben, die dann schnell von der Realität eingeholt wurden.
Bei HP Enterprise dürfte angesichts eines vorbörslichen Kurssprungs von 30 Prozent die Rekordrally weitergehen. Schon zuletzt lag der Aktienkurs fast doppelt so hoch wie noch zu Jahresbeginn. Dank der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur überraschte der Server- und Speicherlösungs-Spezialist im vergangenen Quartal positiv. Zudem hob er die Umsatzziele für das laufende und kommende Geschäftsjahr deutlich an und lag damit ebenfalls klar über den Erwartungen. Damit folgte HP Enterprise dem Branchenkollegen Dell , der die Anleger vergangene Woche mit einer herausragenden Geschäftsentwicklung euphorisiert hatte.
Positive Aussagen von Nvidia- Chef Jen-Hsun Huang katapultierten die Aktien von Marvell Technology um 19 Prozent hoch, womit sich hier ebenfalls ein weiterer Rekord abzeichnet. Huang adelte den Hersteller von Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiter-Produkten auf der jährlichen IT- und Computermesse Computex in Taiwan als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen". Bis dahin hat Marvell zwar noch eine Wegstrecke vor sich: Auf Basis des Montags-Schlusskurses war das Unternehmen an der Börse knapp 192 Milliarden US-Dollar wert. Doch mit dem Höhenflug, der Ende März begonnen und den Aktien schon ein Jahresplus von 158 Prozent beschert hat, stimmt die Richtung.
Huangs Aussagen zur zunehmenden Bedeutung von Kupfer und optischen Verbindungen für KI-Infrastruktur gaben auch anderen Branchentiteln schon vor Handelsbeginn Auftrieb. So zogen Lightwave Logic , Lumentum und Applied Optoelectronics um bis zu 8,3 Prozent an.
Die Anteile von Microchip Technology verteuerten sich um 8,5 Prozent. Der Halbleiterkonzern berichtete für 2025 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Dollar mit Rechenzentrumslösungen - dieser soll im laufenden Jahr auf rund 500 Millionen Dollar steigen.
Derweil mussten die Anleger bei Alphabet einen Kursrückgang von 2,8 Prozent verkraften. Der Google-Mutterkonzern will für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren mit der Ausgabe neuer Aktien eine historische Summe von 80 Milliarden Dollar einnehmen. Im Vergleich zur Marktkapitalisierung von Alphabet erscheint die Maßnahme allerdings in einem ganz anderen Licht. Zuletzt wurde das Unternehmen von den Investoren mit gut 4,5 Billionen Dollar bewertet, womit es der zweitwertvollste Konzern weltweit hinter KI-Chipriese Nvidia mit einem Wert von 5,4 Billionen Dollar ist.
Eine Analystenabstufung dürfte den Buchhaltungssoftware-Spezialisten Intuit nach der jüngsten Erholung wieder unter Druck setzen: Vorbörslich ging es für die Anteile um 5,9 Prozent auf 333 Dollar bergab. Analystin Gabriela Borges von der US-Investmentbank Goldman Sachs rät mit einem deutlich gesenkten Kursziel von 276 Dollar nun zum Verkauf. "Zunächst dürfte sich die Lage noch verschlimmern", so ihre Begründung. Es werde angesichts zunehmender Konkurrenz schwer für Intuit, die langfristigen Ziele und die Markterwartungen zu erreichen./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,04 % und einem Kurs von 313,9 auf Tradegate (02. Juni 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,17 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +36,97 %/+59,80 % bedeutet.
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Moin, einen sonnigen Tag zusammen!
Gerade markieren meine beiden Depots mal wieder ein ATH, wie viele es in diesem Jahr schon waren kann ich nicht sagen, es läuft gut.
Vom Depotvolumen her bin ich aktuell über dem Level, dass ich vor den Verkäufen für das Haus hatte, irre. Im letzten Jahr komme ich inkl. der Neuerwerbungen (ex Hauskapital) auf eine super Rendite von 14,8 %. Ohne neue Investitionen wären es ca. 10% gewesen, auch ordentlich. Genau ausrechnen kann und will ich das gar nicht.
Sonderthemen:
Alphabet: Nachdem letzte Jahr Alphabet für einen KI-Verlierer erklärt wurde, ist die Aktie massiv angestiegen. Das freut mich sehr, da diese Aktie auch in den Depots meiner Kinder liegt. (ich hatte zu einem günstigen Zeitpunkt zugeschlagen und habe das auch hier im Forum von Alphabet gepostet) Vom KI-Verlierer hat die Story komplett gedreht und man geht nun davon aus das Gemini ganz vorne mitspielen kann. Meine eigenen Tests bestätigen die Brillanz von Gemini.
PayPal: Tja was soll ich sagen. Mein Investment Case ist voll nach hinten los gegangen. Alex Chris ist leider nicht mehr CEO und die ganzen Zukunftsaussichtigen und Planungen sind hinfällig. Meine Position und sehr groß und ordentlich (aber verkraftbar) im Minus. Ich werden halten und die kommenden 2 Jahre abwarten was passiert. Meine aktuelle Einschätzung ist, dass im Bereich der Zahlungsdienstleisten einfach viel zu viele Unternehmen aktiv sind, und ständig neue dazu kommen. PayPal verdient richtig gut Geld, ist aber einem sehr intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Es können nicht alle stark wachsen. Jetzt mit der Banklizenz muss man sehen was passiert. Eigentlich müsste Paypal Firmen wie Visa und Mastercard direkt angreifen können und in der Lage sein, dieses Geschäft zu disruptieren. Das sind Dinosaurier gegen Formel 1 Renner… das muss Paypal gewinnen können- Das Potential ist weiterhin gigantisch, aber es fehlt eine klare Strategie dieses Angriff auch umzusetzen. Im schlimmsten Fall dauert es noch viele Jahre in intensivem Wettbewerb und am Ende gibt es nur verlierer. Ich hoffe das es vorher eine Marktbereinigung gibt und das diverse Anbieter, die Verluste schreiben, aus dem Markt ausscheiden.
Palo Alto: ich hatte Aktien der israelischen Power-Firma Cyberark. Diese wurde von Palo Alto übernommen. Aus dem Grund hat sich meine Position in Palo Alto noch mal vergrößert. Auf die Barkomponente der Transaktion warte ich seit fast 3 Monaten. Ergebnis keine Cyberark mehr: schade den ich lag 450% vorne, dafür Palo Alto… da liege ich 800% vorne auch nicht so schlecht.
Software-Aktien: In den letzten Monaten gab es Softwareaktien zu attraktiver Bewertung. Sektor-Übergreifend wird hier ein Umsatzverlust eingepreist, der durch KI entsteht. In den Bilanzen ist davon aber nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass dies eine sehr gute Gelegenheit darstellt in Spitzenunternehmen einzusteigen. Ähnlich wie der Markt bei Alphabet falsch lag, liegt er meiner Meinung nach auch bei Software und SaaS-Plattformen falsch. Aus dieser Überzeugung heraus habe ich Aktien von Monday.com, Service Now und Adobe erworben. Für meine Kinder habe ich Nemetschek und SAP erworben. Wobei die SAP-Order noch nicht bedient wurde. Hätte ich noch mehr Budget würde ich diese Positionen noch mal vergrößern. Ich hätte gerne auch noch SAP und Atlassian gekauft, es lag allein am Cash der begrenzt war/ist.
Öl- Aktien: Meine Öl und Rohstoffaktien sind sehr gut gelaufen. Ich bin mir bewusst das wir aktuell, was diese Themen angeht eine Sonderkonjunktur sehen. Durch die Probleme im Nahen Osten ist der Ölpreis und auch die anderen Rohstoffpreise verzerrt. Das wirkt sich aus auf Unternehmen wie Chevron, Phillips 66, Shell oder auch BHP.Die Frage ist immer wie lange läuft die Sonderkonjunktur noch? Ab wann geht es wieder Richtung Süden? Auf der einen Seite weiß ich um die Sondersituation und was passieren wird, auf der anderen Seite kann eine solche Situation noch Jahrelang bestehen und die Unternehmen könnten noch mal 50-100 Prozent nach oben machen.
Warner Bros Discovery – erheblicher Gewinn. 200%
Docusign – kleiner Gewinn, glaube nicht mehr an die Story… digitale Unterschrift können viele z.B. Adobe
Cyberark: Umtausch in Palo Alto aufgrund der Übernahme
The Trade Desk – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Monday.com – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben
Netflix – Plattform im Sonderangebot – Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Paypal – Aufgestockt, wahrscheinlich ein Fehler
Service Now - – Plattform im Sonderangebot - Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken
Adobe – Software zu günstigen Bewertungen, aufgrund KI Angst - Mittlere Position erworben
UPS – Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit - Mittlere Position erworben
Kimberly Clark – Aufgestockt in mittlerem Umfang, Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit
General Mills – Aufgestockt in kleinerem Umfang, wahrscheinlich ein Fehler
So dann kommen wir mal zu meinen größten Positionen in absteigender Reihenfolge:
1.Microsoft
2.Arista Networks
3.Amazon
4.Alphabet
5.BHP Group
6.Cisco Systems
7.Deutsche Post / DHL
8.PayPal
9.E.On
10. Palo Alto Networks
11. Allianz
12. Shell
13. Roche
14. Pan Americal Silver
15. GSK
16. Walt Disney
17. Lenovo
18. Kimberly Clark
19. Deutsche Telekom
20. Pfizer
Ausblick: Eigentlich war ja mein Ziel, die Anzahl der Positionen zu reduzieren und mehr Geld in weniger Titel zu investieren. Das hat jetzt in der ersten 5 Monaten des Jahres nicht ganz so gut geklappt. Ich hätte vielleicht alles in Service Now stecken sollen und nicht noch in Monday.com und Adobe usw. Gerade mit den small caps hatte ich im letzten Jahr eher weniger Glück. Es macht aber einfach zu viel Spass. Also bitte nicht nachmachen. Kauft euch lieber eine MSFT oder eine SAP… und nicht diese hilflosen tenbagger Versuche, wie ich sie unternehme. Ich bräuchte einfach mal Beratung.
Ich frage mal: Wenn ihr die Liste oben seht. Welche 3 Aktien würdet ihr heute abstoßen und warum?
Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Gute Woche und gutes Leben euch!
Dividendenstatistik Mai 2026
Hallo allerseits,
Stark: Cisco Systems +32 , ABN AMBRO +17, ING +12, Deutsche Post +9 ,
|ALTRIA GRP INC. DL-,333
|80,57
|BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
|59,85
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|19,60
|DEUTSCHE POST AG NA O.N.
|139,89
|SAP SE O.N.
|150,00
|DAIMLER TRUCK HLDG NA ON
|285,00
|ALLIANZ SE NA O.N.
|188,85
|SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
|47,25
|GL X-N.100 CC DLD
|17,26
|DBS GRP HLDGS SD 2
|43,14
|ABN AMRO BANK DR/EO1
|170,82
JAN 292
FEB 457
MRZ 423
APR 1.264
MAI 1.202