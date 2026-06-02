Rekordrally pausiert - Halbleiter-Hausse geht weiter

Moin, einen sonnigen Tag zusammen!





Nun gut, dann werde ich der Aufforderung Timburgs mal nachkommen und nach langer Zeit mal wieder etwas beitragen.

Gerade markieren meine beiden Depots mal wieder ein ATH, wie viele es in diesem Jahr schon waren kann ich nicht sagen, es läuft gut.





Rückblick: In den letzten Wochen und Monaten habe ich keine großen Summen umgesetzt. Im Kerndepot hat sich nicht viel geändert. Ich weiß gar nicht mehr wann ich das letzte Mal geschrieben haben. Letzte Jahr hatte ich einige Positionen verkauft, um Eigenkapital für das neue Haus zu haben. Und es lief natürlich, wie es laufen musste. Genau die Aktien, die ich verkauft habe, sind danach exorbitant weiter gestiegen. Es ist trotzdem schön in dem neuen Haus zu wohnen, Lebensqualität pur, von daher alles gut.

Vom Depotvolumen her bin ich aktuell über dem Level, dass ich vor den Verkäufen für das Haus hatte, irre. Im letzten Jahr komme ich inkl. der Neuerwerbungen (ex Hauskapital) auf eine super Rendite von 14,8 %. Ohne neue Investitionen wären es ca. 10% gewesen, auch ordentlich. Genau ausrechnen kann und will ich das gar nicht.

Sonderthemen:

Alphabet: Nachdem letzte Jahr Alphabet für einen KI-Verlierer erklärt wurde, ist die Aktie massiv angestiegen. Das freut mich sehr, da diese Aktie auch in den Depots meiner Kinder liegt. (ich hatte zu einem günstigen Zeitpunkt zugeschlagen und habe das auch hier im Forum von Alphabet gepostet) Vom KI-Verlierer hat die Story komplett gedreht und man geht nun davon aus das Gemini ganz vorne mitspielen kann. Meine eigenen Tests bestätigen die Brillanz von Gemini.

PayPal: Tja was soll ich sagen. Mein Investment Case ist voll nach hinten los gegangen. Alex Chris ist leider nicht mehr CEO und die ganzen Zukunftsaussichtigen und Planungen sind hinfällig. Meine Position und sehr groß und ordentlich (aber verkraftbar) im Minus. Ich werden halten und die kommenden 2 Jahre abwarten was passiert. Meine aktuelle Einschätzung ist, dass im Bereich der Zahlungsdienstleisten einfach viel zu viele Unternehmen aktiv sind, und ständig neue dazu kommen. PayPal verdient richtig gut Geld, ist aber einem sehr intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Es können nicht alle stark wachsen. Jetzt mit der Banklizenz muss man sehen was passiert. Eigentlich müsste Paypal Firmen wie Visa und Mastercard direkt angreifen können und in der Lage sein, dieses Geschäft zu disruptieren. Das sind Dinosaurier gegen Formel 1 Renner… das muss Paypal gewinnen können- Das Potential ist weiterhin gigantisch, aber es fehlt eine klare Strategie dieses Angriff auch umzusetzen. Im schlimmsten Fall dauert es noch viele Jahre in intensivem Wettbewerb und am Ende gibt es nur verlierer. Ich hoffe das es vorher eine Marktbereinigung gibt und das diverse Anbieter, die Verluste schreiben, aus dem Markt ausscheiden.

Palo Alto: ich hatte Aktien der israelischen Power-Firma Cyberark. Diese wurde von Palo Alto übernommen. Aus dem Grund hat sich meine Position in Palo Alto noch mal vergrößert. Auf die Barkomponente der Transaktion warte ich seit fast 3 Monaten. Ergebnis keine Cyberark mehr: schade den ich lag 450% vorne, dafür Palo Alto… da liege ich 800% vorne auch nicht so schlecht.

Software-Aktien: In den letzten Monaten gab es Softwareaktien zu attraktiver Bewertung. Sektor-Übergreifend wird hier ein Umsatzverlust eingepreist, der durch KI entsteht. In den Bilanzen ist davon aber nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, dass dies eine sehr gute Gelegenheit darstellt in Spitzenunternehmen einzusteigen. Ähnlich wie der Markt bei Alphabet falsch lag, liegt er meiner Meinung nach auch bei Software und SaaS-Plattformen falsch. Aus dieser Überzeugung heraus habe ich Aktien von Monday.com, Service Now und Adobe erworben. Für meine Kinder habe ich Nemetschek und SAP erworben. Wobei die SAP-Order noch nicht bedient wurde. Hätte ich noch mehr Budget würde ich diese Positionen noch mal vergrößern. Ich hätte gerne auch noch SAP und Atlassian gekauft, es lag allein am Cash der begrenzt war/ist.

Öl- Aktien: Meine Öl und Rohstoffaktien sind sehr gut gelaufen. Ich bin mir bewusst das wir aktuell, was diese Themen angeht eine Sonderkonjunktur sehen. Durch die Probleme im Nahen Osten ist der Ölpreis und auch die anderen Rohstoffpreise verzerrt. Das wirkt sich aus auf Unternehmen wie Chevron, Phillips 66, Shell oder auch BHP.Die Frage ist immer wie lange läuft die Sonderkonjunktur noch? Ab wann geht es wieder Richtung Süden? Auf der einen Seite weiß ich um die Sondersituation und was passieren wird, auf der anderen Seite kann eine solche Situation noch Jahrelang bestehen und die Unternehmen könnten noch mal 50-100 Prozent nach oben machen.

Meine Verkäufe der letzten Monate seit Beginn des Jahres:

Warner Bros Discovery – erheblicher Gewinn. 200%

Docusign – kleiner Gewinn, glaube nicht mehr an die Story… digitale Unterschrift können viele z.B. Adobe

Cyberark: Umtausch in Palo Alto aufgrund der Übernahme

Meine Käufe der letzten Monate seit Beginn des Jahres:

The Trade Desk – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben

Monday.com – Plattform im Sonderangebot – kleine erste Position erworben

Netflix – Plattform im Sonderangebot – Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken

Paypal – Aufgestockt, wahrscheinlich ein Fehler

Service Now - – Plattform im Sonderangebot - Mittlere Position erworben, werde ich weiter aufstocken

Adobe – Software zu günstigen Bewertungen, aufgrund KI Angst - Mittlere Position erworben

UPS – Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit - Mittlere Position erworben

Kimberly Clark – Aufgestockt in mittlerem Umfang, Dividendentitel mit günstiger Bewertung / Gelegenheit

General Mills – Aufgestockt in kleinerem Umfang, wahrscheinlich ein Fehler





So dann kommen wir mal zu meinen größten Positionen in absteigender Reihenfolge:

1.Microsoft

2.Arista Networks

3.Amazon

4.Alphabet

5.BHP Group

6.Cisco Systems

7.Deutsche Post / DHL

8.PayPal

9.E.On

10. Palo Alto Networks

11. Allianz

12. Shell

13. Roche

14. Pan Americal Silver

15. GSK

16. Walt Disney

17. Lenovo

18. Kimberly Clark

19. Deutsche Telekom

20. Pfizer

Ausblick: Eigentlich war ja mein Ziel, die Anzahl der Positionen zu reduzieren und mehr Geld in weniger Titel zu investieren. Das hat jetzt in der ersten 5 Monaten des Jahres nicht ganz so gut geklappt. Ich hätte vielleicht alles in Service Now stecken sollen und nicht noch in Monday.com und Adobe usw. Gerade mit den small caps hatte ich im letzten Jahr eher weniger Glück. Es macht aber einfach zu viel Spass. Also bitte nicht nachmachen. Kauft euch lieber eine MSFT oder eine SAP… und nicht diese hilflosen tenbagger Versuche, wie ich sie unternehme. Ich bräuchte einfach mal Beratung.

Ich frage mal: Wenn ihr die Liste oben seht. Welche 3 Aktien würdet ihr heute abstoßen und warum?

Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Gute Woche und gutes Leben euch!





VG G