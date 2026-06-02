China-Aktien vor Comeback? Jetzt Verdopplungschance bei Alibaba sichern!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Alibaba

Wenn chinesische Aktien und Unternehmen zuletzt den Weg in die Schlagzeilen gefunden haben, dann häufig negativ. Fahrzeughersteller wie BYD und XPeng standen nach einer kurzen Erholungsphase bereits wieder unter Margendruck und Absatzsorgen, Hardwarehersteller Xiaomi leidet dagegen unter explodierenden Speicherpreisen und einem gleichzeitig implodierenden Markt für mobile Endgeräte wie Smartphones. Mit den Unternehmensgewinnen sind in den vergangenen Monaten auch die Aktienkurse dahingeschmolzen.

Doch am Dienstag machen chinesische Basiswerte endlich auch mal wieder mit positiven Nachrichten Schlagzeilen. Der Leitindex Hang Seng entzog sich den Gewinnmitnahmen anderer asiatischer Handelsplätze und legte um 2,5 Prozent zu, nachdem Internet- und Technologieriese Tencent mit der Einführung eines prototypischen KI-Agenten für seine WeChat-Anwendung begeistert hat und daran erinnerte, dass das Reich der Mitte den USA im Bereich KI dicht auf den Fersen ist.

Dieses Signal verfehlt seine Wirkung nicht. Der technologielastige ETF KraneShares CSI China Internet legt angesichts der zweistelligen Kursgewinne von Tencent rund 4 Prozent zu. Zu den größten Tagesgewinnern gehört auch die Aktie von Alibaba mit einem Plus von über 6 Prozent. Die könnte jetzt nach Tencent als nächstes in den Fokus rücken, denn die Bewertung ist attraktiv, während sich im Chart der Aktie ein Kaufsignal ergeben hat – wer dabei auf den Call-Optionsschein MK8T8R setzt, erhält die Chance auf +100 Prozent und mehr.

Alibaba Chartsignale

Frische Kaufsignale: Dank der kräftigen Kursgewinne vom Dienstag erzielt die Alibaba-Aktie gleich eine ganze Reihe von technischen Kaufsignalen.

Dank der kräftigen Kursgewinne vom Dienstag erzielt die Alibaba-Aktie gleich eine ganze Reihe von technischen Kaufsignalen. Technischer Aufwind: Rückenwind erhält das Papier durch kontinuierliche Verbesserungen in den technischen Indikatoren RSI und MACD.

Rückenwind erhält das Papier durch kontinuierliche Verbesserungen in den technischen Indikatoren RSI und MACD. Unterstützung gesichert: Im Bereich von 120 bis 125 US-Dollar liegt eine äußerst solide Support-Zone, welche gegen Abwärtsrisiken absichert.

Im Bereich von 120 bis 125 US-Dollar liegt eine äußerst solide Support-Zone, welche gegen Abwärtsrisiken absichert. Viel Platz nach oben: Zur Oberseite besteht sowohl kurz- als auch mittelfristig viel Raum für Kursanstiege und das Auslösen weiterer Kaufsignale.

Alibaba: Dieser Chart macht jetzt Lust auf mehr!

Seit einem Mehrjahreshoch im vergangenen Herbst ist bei Alibaba und seiner Aktie der Wurm drin. Bei Investoren stießen die milliardenschweren KI-Investitionen des Unternehmens bislang auf wenig Gegenliebe, auch weil sich anders als bei der US-Konkurrenz bislang keine signifikante Wachstumsbeschleunigung ergeben hat. Stattdessen erodierten die hohen Investitionsausgaben – so arbeitet Alibaba beispielsweise mit Qwen an einem eigenen, leistungsfähigen Sprachmodell – die Unternehmensmargen und damit auch die Gewinne.

Die Aktie spiegelt das mit eine, seither anhaltenden Abwärtstrend wider, der ausgehend vom Hoch zu Verlusten von fast 40 Prozent geführt hat. Nur mit Mühe konnte zuletzt die bei 120 US-Dollar verlaufende Unterstützung gehalten und damit die Chance auf eine Bodenbildung gewahrt werden.

Frische Kaufsignale sorgen für weiteres Aufwärtspotenzial

Zwar konnte sich die Alibaba-Aktie zwischen Ende März und Anfang Mai schon einmal deutlich steigern, diese Gewinne aber nicht verteidigen. Nichtsdestotrotz hat sich die technische Ausgangslage in den vergangenen Wochen signifikant verbessert, da sich sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD in soliden Aufwärtstrends bewegen. Diese setzten dabei schon vor der Erholung der Aktie Ende März ein, womit bullishe Divergenzen vorlagen, die als Vorboten von Trendwendebewegungen gelten.

Am Dienstag ist mithilfe der starken Kursgewinne der Sprung über die 50-Tage-Linie gelungen. Werden solche markanten Widerstände mit einem Gap Up bezwungen, ist das als sehr bullish zu interpretieren. Das gilt für Alibaba umso mehr, als dass damit auch der bei 130 US-Dollar liegende Widerstand überwunden wird, womit die Aktie in ihren mittelfristigen Abwärtstrend zurückkehrt.

Mittelfristig ist hier auch die ganz große Wende drin!

Das zeigt zwar einerseits an, dass übergeordnet noch keine nachhaltige Trendwende stattgefunden hat. Andererseits besteht aber auch innerhalb des Abwärtstrendkanals der vergangenen Monate signifikantes Aufwärtspotenzial, wenn die Oberkante erneut angelaufen werden sollte.

Genau dieses Szenario ist mit Blick auf die stark verbesserten technischen Indikatoren zu vermuten, denn das mit dem Überwinden der 50-Tage-Linie frische Kaufsignal wird begleitet durch eine Erholung des RSI von überverkauften Niveaus, während sich der MACD rasch dem erneuten Vorzeichenwechsel nähert, womit er einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend der Aktie anzeigen würde. Diese trennt auf ihrem Weg zur Abwärtstrendoberkante jedoch der Widerstandsbereich um 150 US-Dollar, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft.

Kann diese überwunden werden, würde das die Chancen auf eine dauerhafte Trendwende stark erhöhen und einen mittelfristigen Ausbruch auch aus dem Abwärtstrendkanal befürworten. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, darf die Aktie aber nicht mehr nachhaltig unter 120 US-Dollar fallen.

Zugegeben: Die Aktie war schon günstiger, aber teuer ist sie nicht!

Nicht nur technisch, auch fundamental bietet Alibaba jetzt Aufwärtspotenzial. Aufgrund der hohen Investitionskosten für Künstliche Intelligenz (und damit geringeren Margen, niedrigeren Erträgen und rückläufigen Cashflows) ist die Bewertung zwar nicht mehr ganz so attraktiv, wie sie das in den vergangenen Jahren war, gegenüber der US-Konkurrenz handelt die Aktie aber noch immer mit signifikanten Abschlägen.

Für 2026 wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,7 gehandelt, das liegt um rund ein Drittel über dem 5-Jahres-Mittel von knapp 14. Gegenüber Amazon (30,1) und Alphabet (26,2) ist Alibaba aber deutlich günstiger bewertet. Vor allem beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) können die Chinesen überzeugen. Das liegt mit 0,56 deutlich unter dem Wert von 1, der in der Fundamentalanalyse als sehr günstig gilt. Auch das Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) ist mit 1,74 attraktiv.

Die überwältigende Mehrheit der Expertinnen und Experten rät zum Kauf

An der Wall Street genießt Alibaba großes Vertrauen, die Aktie ist mit überwältigender Mehrheit zum Kauf empfohlen. Von insgesamt 41 Einschätzungen raten 30 zum "Kaufen" sowie 8 weitere zum "Übergewichten" der Anteile. Ihnen stehen gerade mal zwei neutrale Bewertungen und eine Empfehlung zum "Reduzieren" von Positionen gegenüber.

Das Aufwärtspotenzial wird von Expertinnen und Experten als gewaltig eingeschätzt. Im Mittel wird einer fairer Wert von 192,08 US-Dollar genannt, das liegt um 53,2 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. Während die pessimistische "Reduzieren"-Empfehlung ein Kursziel von 112,67 US-Dollar nennt, traut die zuversichtlichste Einschätzung der Alibaba-Aktie in den kommenden 12 Monaten sogar ein Anstieg auf 258,77 US-Dollar zu.

Alibaba auf einen Blick

ISIN: US01609W1027

US01609W1027 Marktkapitalisierung: 286,3 Milliarden US-Dollar

286,3 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,8 Prozent

0,8 Prozent KGVe 2026: 18,7

18,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 192,08 US-Dollar

192,08 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +53,2 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Das langsam wiedererwachende Interesse an chinesischen Basiswerten, die moderate Unternehmensbewertung sowie die charttechnisch aussichtsreiche Ausgangslage machen die Alibaba-Aktie jetzt zu einem Kauf mit attraktivem Chance-Risiko-Profil.

Anlegerinnen und Anleger, die ihre Ertragschancen maximieren und sich die Möglichkeit einer Verdopplung oder sogar mehr sichern möchten, setzten jetzt nicht auf die Aktie, sondern auf den Call-Optionsschein MK8T8R.

Dieser ist mit einem Basispreis von 125,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum Januar kommenden Jahres ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von knapp 3,7 sowie für einige beispielhafte Fälle das folgende Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 125,00 US-Dollar notieren, verfällt MK8T8R wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Alibaba nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die bei 120 US-Dollar verlaufende Unterstützung fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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