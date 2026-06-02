Rocket Lab Corporation Aktie legt zu - 02.06.2026

Rocket Lab Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Rocket Lab Corporation. Mit einer Performance von +2,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rocket Lab Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 107,60€, mit einem Plus von +2,28 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Rocket Lab Corporation über einen Zuwachs von +87,72 % freuen.