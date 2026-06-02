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Rocket Lab Corporation Aktie legt zu - 02.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Rocket Lab Corporation Aktie bisher um +2,28 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.
Rocket Lab Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Rocket Lab Corporation. Mit einer Performance von +2,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rocket Lab Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 107,60€, mit einem Plus von +2,28 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Rocket Lab Corporation über einen Zuwachs von +87,72 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -13,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rocket Lab Corporation auf +73,98 %.
Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,58 %
|1 Monat
|+56,43 %
|3 Monate
|+87,72 %
|1 Jahr
|+344,72 %
Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie
Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,17 Mrd. € wert.
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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.