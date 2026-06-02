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    Supermicro bringt neue Serverlösungen mit Intel Xeon 6+ Prozessoren auf den Markt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Inbetriebnahmezeit für große Cloud- und Rechenzentren zu verkürzen

    Supermicro bringt neue Serverlösungen mit Intel Xeon 6+ Prozessoren auf den Markt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Inbetriebnahmezeit für große Cloud- und Rechenzentren zu verkürzen
    Foto: adobe.stock.com
    • 12 neue Systeme der Produktfamilien Hyper, SuperBlade, FlexTwin und GrandTwin bieten branchenführende Kerndichte mit bis zu 576 Effizienz-Kernen pro Server
    • Bahnbrechende Leistung pro Watt und Energieeffizienz zur Senkung der Gesamtbetriebskosten und zur Reduzierung des Stromverbrauchs in hochdichten Cloud- und Unternehmensumgebungen
    • Optimiert für Cloud-native Anwendungen, Virtualisierung, 5G-Analysen, Content-Bereitstellung und durchsatzintensive Workloads

    SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher und 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute die Einführung von 12 neuen Serverplattformen bekannt, die für die neuen Intel Xeon-6+-Prozessoren optimiert sind. Mit bis zu 288 Effizienz-Kernen pro Sockel und einer verbesserten Leistung pro Watt sind die neuen Systeme für Cloud-Anwendungen mit hoher Dichte, Virtualisierung, 5G-Analysen und andere durchsatzintensive Workloads ausgelegt.

    New Server Solutions Optimized for Intel Xeon 6+ Processors

    „Durch die enge Zusammenarbeit mit Intel haben wir unser DCBBS für die neuen Xeon-6+-Prozessoren optimiert, um eine bahnbrechende Kerndichte und Effizienz zu erzielen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Diese neuen X14-Plattformen mit bis zu 576 E-Kernen pro Server verbessern die Leistung pro Watt erheblich und helfen Kunden dabei, die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten sowie den Energieverbrauch in großen Cloud- und Unternehmensrechenzentren zu senken."

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    Weitere Informationen finden Sie unter www.supermicro.com/x14   

    Intel Xeon-6+-Systeme bieten doppelt so viele Kerne, bis zu 17 % mehr Befehle pro Takt (IPC), fünfmal mehr L3-Cache und eine um 25 % schnellere Speicherunterstützung und sorgen so im Vergleich zu früheren Generationen für beeindruckende Leistungssteigerungen.

    Wichtige Produktfamilien:

    • Hyper-Serie: Single- und Dual-Socket-Rackmount-Server in 1U- und 2U-Bauform, optimiert für maximale Leistung und Konfigurierbarkeit. Diese Systeme eignen sich ideal für eine Vielzahl von Workloads und unterstützen Konfigurationen mit großem Arbeitsspeicher sowie fortschrittliche Netzwerkfunktionen.
    • SuperBlade: Ultradichte Blade-Architektur, die bis zu 10 Rechenknoten in einem kompakten 6U-Gehäuse unterstützt. Bietet außergewöhnliche Rechendichte im Rack und Effizienz durch gemeinsam genutzte Infrastruktur für groß angelegte Bereitstellungen.
    • FlexTwin: Flüssigkeitsgekühlte Systeme mit hoher Dichte, die auf maximale Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt sind. Jeder Dual-Socket-Knoten arbeitet unabhängig, während Strom- und Kühlressourcen gemeinsam genutzt werden – perfekt für Cloud- und Hyperscale-Umgebungen.
    • GrandTwin: Single-Socket-Multi-Knoten-Systeme, die Dichte und thermische Effizienz bieten. Entwickelt für die höchste Kernanzahl und optimiert für E-Core-lastige Workloads. Sie sind für hochdichte Cloud-Umgebungen konzipiert und verfügen über eine Multi-Knoten-Architektur, die es Kunden ermöglicht, ihren Betrieb effizient zu skalieren.

    DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur aus bewährten Komponenten und Subsystemen, die einen flexiblen Einsatz ermöglicht – von einzelnen Servern und Netzwerken bis hin zu Lösungen im Rack- und Rechenzentrum-Maßstab, einschließlich Software und Dienstleistungen.

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