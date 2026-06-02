Supermicro bringt neue Serverlösungen mit Intel Xeon 6+ Prozessoren auf den Markt, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Inbetriebnahmezeit für große Cloud- und Rechenzentren zu verkürzen

12 neue Systeme der Produktfamilien Hyper, SuperBlade, FlexTwin und GrandTwin bieten branchenführende Kerndichte mit bis zu 576 Effizienz-Kernen pro Server

Bahnbrechende Leistung pro Watt und Energieeffizienz zur Senkung der Gesamtbetriebskosten und zur Reduzierung des Stromverbrauchs in hochdichten Cloud- und Unternehmensumgebungen

Optimiert für Cloud-native Anwendungen, Virtualisierung, 5G-Analysen, Content-Bereitstellung und durchsatzintensive Workloads

SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher und 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute die Einführung von 12 neuen Serverplattformen bekannt, die für die neuen Intel Xeon-6+-Prozessoren optimiert sind. Mit bis zu 288 Effizienz-Kernen pro Sockel und einer verbesserten Leistung pro Watt sind die neuen Systeme für Cloud-Anwendungen mit hoher Dichte, Virtualisierung, 5G-Analysen und andere durchsatzintensive Workloads ausgelegt.

„Durch die enge Zusammenarbeit mit Intel haben wir unser DCBBS für die neuen Xeon-6+-Prozessoren optimiert, um eine bahnbrechende Kerndichte und Effizienz zu erzielen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Diese neuen X14-Plattformen mit bis zu 576 E-Kernen pro Server verbessern die Leistung pro Watt erheblich und helfen Kunden dabei, die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten sowie den Energieverbrauch in großen Cloud- und Unternehmensrechenzentren zu senken."