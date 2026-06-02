🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Aktie trotzdem mit 50%-Chance?

    1457 Aufrufe 1457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer unter Druck: Neuer Glyphosat-Richter macht Anleger nervös

    Ein US-Bundesrichter, der Bayers Sammelklage-Vergleich schon 2020 ablehnte, übernimmt nun erneut das Steuer im Glyphosat-Verfahren. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie trotzdem mit 50%-Chance? - Bayer unter Druck: Neuer Glyphosat-Richter macht Anleger nervös
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild

    Ein Richtertausch in San Francisco sorgt für neue Unsicherheit rund um die Bayer-Aktie. Die Glyphosat-Sammelklage aus Missouri wurde vom zuständigen Richtergremium an das Bundesgericht in Nordkalifornien übertragen, wo nun Richter Vince Chhabria das Verfahren führen soll. Das brisante daran für die Leverkusener:

    Chhabria lehnte schon 2020 einen Vergleichsversuch des Leverkusener Konzerns ab und äußerte sich erst vor wenigen Wochen skeptisch über die aktuelle Einigung. Dementsprechend ging es auch für die Bayer-Aktie am Dienstag erst einmal abwärts. Mit einem Minus von 5 Prozent sind die Papiere der Verlierer im DAX.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    31,09€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 7,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,50€
    Basispreis
    6,49
    Ask
    × 7,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bayer

    -5,80 %
    -14,23 %
    -14,07 %
    -19,27 %
    +43,34 %
    -32,54 %
    -31,68 %
    -58,48 %
    +132,31 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Bank of America hält trotz der Entwicklung an seiner Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie fest. Das Kursziel von 50 Euro impliziert ein Aufwärtspotenzial von gut 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 33 Euro. Der entscheidende Grund für den anhaltenden Optimismus: Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA steht aller Voraussicht nach bis Ende Juni oder Anfang Juli an und könnte die gesamte Haftungsfrage für Bayer grundlegend klären.

    Ein von der Bank of America konsultierter Rechtsexperte stuft die mündliche Verhandlung vor dem Supreme Court als "weniger eindeutig zu Bayers Gunsten als erwartet" ein. Zwei Richter hätten unentschiedener gewirkt als erhofft. Dennoch rechnet der Experte mit einer Entscheidung zugunsten von Bayer, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 Prozent. Vier der neun Richter gelten als voraussichtlich auf Bayers Seite, für eine Mehrheit wird ein fünfter benötigt.

    Parallel dazu läuft bis zum 4. Juni eine Frist, innerhalb derer sich Kläger aus dem bestehenden Vergleich abmelden können. Bank of America erwartet eine niedrige Opt-out-Quote, weil das Supreme-Court-Urteil noch aussteht und viele Kläger abwarten dürften. Das eigentliche Risiko liegt aus Sicht der Analysten weniger in dieser Frist als vielmehr in der Frage, ob Chhabria die Sammelklage grundsätzlich kippen oder neu gestalten wird.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 33,59EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,81, was eine Steigerung von +3,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie trotzdem mit 50%-Chance? Bayer unter Druck: Neuer Glyphosat-Richter macht Anleger nervös Ein US-Bundesrichter, der Bayers Sammelklage-Vergleich schon 2020 ablehnte, übernimmt nun erneut das Steuer im Glyphosat-Verfahren. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     