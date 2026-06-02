Bayer unter Druck: Neuer Glyphosat-Richter macht Anleger nervös

Chhabria lehnte schon 2020 einen Vergleichsversuch des Leverkusener Konzerns ab und äußerte sich erst vor wenigen Wochen skeptisch über die aktuelle Einigung. Dementsprechend ging es auch für die Bayer-Aktie am Dienstag erst einmal abwärts. Mit einem Minus von 5 Prozent sind die Papiere der Verlierer im DAX.

Ein Richtertausch in San Francisco sorgt für neue Unsicherheit rund um die Bayer-Aktie. Die Glyphosat-Sammelklage aus Missouri wurde vom zuständigen Richtergremium an das Bundesgericht in Nordkalifornien übertragen, wo nun Richter Vince Chhabria das Verfahren führen soll. Das brisante daran für die Leverkusener:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Bank of America hält trotz der Entwicklung an seiner Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie fest. Das Kursziel von 50 Euro impliziert ein Aufwärtspotenzial von gut 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 33 Euro. Der entscheidende Grund für den anhaltenden Optimismus: Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA steht aller Voraussicht nach bis Ende Juni oder Anfang Juli an und könnte die gesamte Haftungsfrage für Bayer grundlegend klären.

Ein von der Bank of America konsultierter Rechtsexperte stuft die mündliche Verhandlung vor dem Supreme Court als "weniger eindeutig zu Bayers Gunsten als erwartet" ein. Zwei Richter hätten unentschiedener gewirkt als erhofft. Dennoch rechnet der Experte mit einer Entscheidung zugunsten von Bayer, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 70 Prozent. Vier der neun Richter gelten als voraussichtlich auf Bayers Seite, für eine Mehrheit wird ein fünfter benötigt.

Parallel dazu läuft bis zum 4. Juni eine Frist, innerhalb derer sich Kläger aus dem bestehenden Vergleich abmelden können. Bank of America erwartet eine niedrige Opt-out-Quote, weil das Supreme-Court-Urteil noch aussteht und viele Kläger abwarten dürften. Das eigentliche Risiko liegt aus Sicht der Analysten weniger in dieser Frist als vielmehr in der Frage, ob Chhabria die Sammelklage grundsätzlich kippen oder neu gestalten wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 33,59EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.





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