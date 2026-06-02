SUESS MicroTec Aktie mit starker Tagesperformance - 02.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von +6,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -91,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 93,98€, mit einem Plus von +6,46 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SUESS MicroTec einen Gewinn von +65,02 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -3,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,90 %. Im Jahr 2026 gab es für SUESS MicroTec bisher ein Plus von +127,14 %.

Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,98 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,72 % 1 Monat +16,90 % 3 Monate +65,02 % 1 Jahr +130,69 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 02.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd.EUR € wert.

Auch europäische Halbleitwerte setzen ihre KI-getriebenen Kursrallys am Dienstagmorgen fort. Infineon und STMicro erreichten weitere Höchststände seit dem Jahr 2000 nach Jahresgewinnen von 126 Prozent und 190 Prozent. Der europäische …

Ein starker Schub im Vormonat bringt SUESS MicroTec neu ins Blickfeld. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf die nächsten Wochen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,31 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,50 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.