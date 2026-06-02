Wall Street zockt wieder wie kurz vor dem Crash von 2022

Mark Arbeter, Präsident von Arbeter Investments, sieht darin ein Zeichen für eine zunehmend überhitzte Marktstimmung. Die Begeisterung rund um künstliche Intelligenz und Tech-Aktien könnte inzwischen übertrieben sein, sagte der Stratege gegenüber MarketWatch. Historisch seien ähnlich niedrige Werte des Put-Call-Verhältnisses häufig kurz vor stärkeren Rücksetzern aufgetreten — unter anderem Ende 2021 vor dem Bärenmarkt 2022.

Die Euphorie an den US-Aktienmärkten erreicht immer neue Extremwerte — und genau das sorgt zunehmend für Warnsignale unter Strategen. Ein wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger, das sogenannte Put-Call-Verhältnis der Cboe, ist zuletzt auf den niedrigsten Stand seit März 2022 gefallen. Das deutet darauf hin, dass Anleger massiv auf steigende Kurse setzen und bullishe Call-Optionen derzeit deutlich stärker nachfragen als Absicherungen gegen fallende Märkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Konkret fiel der gleitende Fünf-Tage-Durchschnitt des Cboe-Put-Call-Verhältnisses auf 0,452 und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 30. März 2022. Laut Arbeter zeigt dies, dass Anleger zuletzt mehr als doppelt so stark auf bullishe Call-Optionen gesetzt haben wie auf Put-Optionen zur Absicherung gegen Kursverluste.

Trotz dieser Warnsignale erreichten die großen US-Indizes neue Rekordstände. Der S&P 500 markierte bereits seinen 23. Rekordschlussstand im Jahr 2026. Besonders stark entwickelte sich zuletzt erneut der Technologiesektor, der den Gesamtmarkt zunehmend dominiert. Allein der Informationstechnologiesektor des S&P 500 legte zuletzt um 2,5 Prozent zu.

Gleichzeitig warnen Marktbeobachter vor einer gefährlichen Konzentration der Rallye auf wenige KI- und Tech-Aktien. Während der bekannte Volatilitätsindex VIX zuletzt zurückging und damit Optimismus signalisierte, stieg die Volatilität einzelner Aktien laut Cboe deutlich an. Das gilt als weiteres Zeichen dafür, dass die Rallye inzwischen von immer weniger Titeln getragen wird.

Zusätzliche Unsicherheit kam erneut durch geopolitische Spannungen rund um den Iran hinzu. Berichte über eine mögliche Blockade der Straße von Hormus und stockende Gespräche zwischen den USA und dem Iran hatten die Ölpreise zeitweise deutlich steigen lassen. US-Präsident Donald Trump spielte die Sorgen später jedoch demonstrativ herunter und erklärte, der Ölpreis werde "in aller Kürze wie ein Stein fallen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7980,69 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer