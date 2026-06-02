Depot-Raketen: Space-Aktien to the moon!

Der Hype lässt sich allein an der Wertentwicklung des VanEck Space Innovators UCITS ETF ablesen.Gut 106 Prozent hat er seit Jahresbeginn zugelegt!

Was für ein Hype! Space-Aktien boomen im Schatten des geplanten IPOs von SpaceX am 12. Juni. Die meisten Aktien, die irgendwas mit der Weltraum-Branche zu tun haben, oder auch nur im Namen tragen, haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt.

Aber: Nicht überall wo Space draufsteht, ist auch Space drin. Viele Anteilsschiene werden momentan beflügelt von der Phantasie des neuen Geschäftsmodells. Davon profitieren auch Unternehmen wie Iridium, Betreiber von 34 Satelliten.

Ihr Hauptgeschäft ist die Telefonie übers All, also Satelliten-Telefonie. Die Performance der Iridium-Aktie war bis zum Boom unauffällig, innerhalb von drei Monaten hat sie sich verdoppelt.

Doch wie viel echte Substanz steckt dahinter – und wie viel ist reine Phantasie? In dieser Folge von Börse, Baby geht es um Depot-Raketen, überhitzte Bewertungen und die Frage, ob der Weltraum-Boom zur nächsten Börsenblase werden könnte.

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