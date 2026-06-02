Fresenius eröffnet Zentrum für medizinische Ernährung

"Mit dem neuen Innovationszentrum stärken wir die Wissenschaft an unserem Fresenius-Campus in Bad Homburg, fördern die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg und schaffen kurze Wege für schnelle und abgestimmte Entscheidungen", sagte Sara Hennicken, Finanzchefin von Fresenius bei der Eröffnungsfeier mit Bad Homburg Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU).

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Klinikbetreiber und Arzneikonzern Fresenius hat ein neues Innovationszentrum in Bad Homburg eröffnet. Das Gebäude vereine rund 100 Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach und soll die Forschung an klinische Ernährung stärken, teilte der Dax-Konzern in Bad Homburg mit. In den vergangenen Jahren habe Fresenius mehr als 50 Millionen Euro in den Standort investiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Das Innovationszentrum fördere den interdisziplinären Austausch und erhöhe die Innovationsgeschwindigkeit, hieß es. Durch die Zusammenführung bislang dezentral organisierter Teams wolle Fresenius ernährungsmedizinische Therapien entscheidend vorantreiben. Medizinische Ernährung leiste einen wichtigen, oft unterschätzten Beitrag zum Behandlungserfolg, besonders für Menschen mit Mangelernährung.

Fresenius bietet mit seiner Tochter Kabi lebensrettende Arzneimittel, klinische Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patienten. Mit dem Produktportfolio würden jährlich rund 450 Millionen Menschen erreicht. 2025 erzielte Fresenius Kabi einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro./als/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 36,00 auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -8,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,95 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 20,48 Mrd.. Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +48,60 %/+56,85 % bedeutet.



