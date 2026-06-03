Rückt dieses Projekt ins Zentrum eines neuen US-Kupferdistrikts?

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Arizona Sonoran Copper Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Arizona Sonoran Copper · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 03.06.2026, 5:42 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer ist längst mehr als ein klassisches Industriemetall. Es ist ein Kernrohstoff für Stromnetze, Rechenzentren, Elektrifizierung, Elektromobilität, erneuerbare Energien, Rüstungs- und Infrastrukturprogramme. Genau in diesem Umfeld wird Arizona zu einem der spannendsten Schauplätze des nordamerikanischen Kupfermarktes. Der US-Bundesstaat zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Kupferregionen der Vereinigten Staaten, verfügt über Bergbautradition, Infrastruktur, Fachkräfte und große Lagerstätten. Mit der von Hudbay Minerals angekündigten und von den Arizona-Sonoran-Securityholdern bereits mit sehr großer Mehrheit unterstützten Transaktion könnte das Cactus-Projekt zusammen mit Hudbays Copper-World-Projekt nach Vollzug der Transaktion zu einem der bedeutendsten neuen Kupferdistrikte Nordamerikas zusammenwachsen.

Das Cactus-Projekt: Aus Brownfield wird strategische US-Kupferplattform!

Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) gehört zu den auffälligsten Entwicklungsunternehmen im nordamerikanischen Kupfersektor. Im Mittelpunkt steht das Cactus-Projekt nahe Casa Grande im Bundesstaat Arizona, rund 70 Kilometer südlich von Phoenix. Cactus ist kein frühes Greenfield-Abenteuer, sondern ein weit fortgeschrittenes Brownfield-Projekt auf dem historisch bereits Kupfer gefördert wurde. Genau das macht es so besonders: Wo andere Projekte erst bei Null starten, kann Cactus auf vorhandene Standortkenntnisse, historische Daten, Infrastruktur, Wasserrechte und Nähe zu Verkehrs- und Industrieachsen aufbauen.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Inc.

Die Ausgangslage wirkt für ein Entwicklungsprojekt außergewöhnlich robust. Straßen,Stromversorgung, Wasserzugang, Bahn- und Transportnähe sowie eine bergbaufreundliche Historie in Arizona können Entwicklungszeit, Komplexität und Projektrisiken relativ zu völlig neuen Standorten reduzieren. Hinzu kommt die Lage in den USA: In einer Zeit, in der westliche Industrien ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe verkürzen wollen, gewinnt ein großes Kupferprojekt in einer etablierten US-Jurisdiktion deutlich an strategischem Gewicht. Gleichwohl bleiben Genehmigungen, Finanzierung, Baukosten, Umweltauflagen und Rohstoffpreise zentrale Risikofaktoren.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Inc.

Die Projektzahlen sind beeindruckend: Laut aktueller Unternehmensdarstellung und PFS 2025 verfügt Cactus über rund 11,0 Milliarden Pfund Kupfer in der Kategorie gemessen & angezeigt bei durchschnittlich 0,48 % Cu sowie über initiale nachgewiesene & wahrscheinlichen-Reserven von 5,3 Milliarden Pfund Kupfer zu durchschnittlich 0,52 % Cu. Zusätzlich werden rund 1,7 Milliarden Pfund Kupfer in der Kategorie vermutet (inferred) ausgewiesen. Diese Inferred Resources sind geologisch weniger sicher und dürfen nicht wie Measured & Indicated-Ressourcen oder Reserven behandelt werden. Die PFS beschreibt einen langlebigen Tagebau-, Heap-Leach- und SX/EW-Betrieb mit geplanter Kupferkathodenproduktion über rund 22 Jahre.

Besonders werthaltig erscheint die Kombination aus Größe, Jurisdiktion und Kostenprofil. Die PFS 2025 nennt für Cactus C1-Kosten von 1,34 USD je Pfund Kupfer, AISC von 1,62 USD je Pfund und AIC von 2,01 USD je Pfund. Das sind Studienangaben und keine Garantie für spätere Ist-Werte, sie zeigen aber, warum das Projekt im aktuellen Kupferumfeld große Aufmerksamkeit verdient. Sollten Stromnetze, Rechenzentren, KI-Infrastruktur, Elektromobilität und Industriepolitik die Kupfernachfrage weiter antreiben, könnten Projekte wie Cactus für die USA zu strategisch wichtigen Bausteinen der Versorgungssicherheit werden.

Geplante Transaktion: Der Schritt in die große Liga!

Der eigentliche Paukenschlag kam mit der angekündigten Übernahme durch Hudbay Minerals. Hudbay zählt zu den etablierten Kupferproduzenten in Amerika und besitzt in Arizona bereits das Copper-World-Projekt. Die am 2. März 2026 angekündigte Transaktion sieht vor, dass Arizona-Sonoran-Aktionäre 0,242 Hudbay-Aktien je Arizona-Sonoran-Aktie erhalten. Auf Basis der damaligen Angaben entsprach dies einem Eigenkapitalwert von rund 1,48 Milliarden US-Dollar. Am 11. Mai 2026 stimmten die Arizona-Sonoran-Securityholder mit über 99 % der abgegebenen Stimmen für die Transaktion. Nach Vollzug würde Hudbay die vollständige Kontrolle über Cactus erhalten und das Projekt mit seiner bestehenden Arizona-Plattform strategisch zusammenführen.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Inc.

Für Cactus kann diese Kombination ein entscheidender Beschleuniger sein. Ein Projekt dieser Größenordnung benötigt Kapital, technische Tiefe, Genehmigungsdisziplin, Baukompetenz und operative Erfahrung. Hudbay bringt genau diese Elemente mit: bestehende Bergbau- und Verarbeitungsexpertise, Zugang zu Kapitalmärkten, Erfahrung im Projektbau und eine klare strategische Logik für Arizona. Gleichzeitig könnten Cactus und Copper World nach Unternehmensangaben gemeinsam eine bedeutende Plattform für in den USA produzierte Kupferkathoden bilden. Für Anleger ist das die zentrale Botschaft: Aus einem eigenständigen Entwickler kann nach Abschluss der Transaktion ein wichtiger Baustein eines deutlich größeren Kupferproduzenten werden.

Die mögliche strategische Wirkung ist enorm. Laut Hudbay soll die Kombination von Cactus und Copper World einen der größten Kupferdistrikte Nordamerikas schaffen und die langfristige US-Kupferproduktion des Unternehmens deutlich ausweiten. Bis zur endgültigen Vollziehung sind regulatorische Genehmigungen, gerichtliche Freigaben, Börsenfreigaben und weitere Closing-Bedingungen zu berücksichtigen. Die Aktionärszustimmung, die Projektgröße und die industrielle Logik hinter der Kombination sprechen für eine außergewöhnlich spannende Kupferstory.

Fazit: Cactus ist kein gewöhnliches Kupferprojekt!

Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) steht mit dem Cactus-Projekt an einem Punkt, an dem Projektqualität, Rohstofftrend und strategische Konsolidierung zusammenfallen. Die Ressourcengröße ist beachtlich, die initialen Reserven sind stark, die PFS-Kennzahlen wirken auf Studienbasis attraktiv, die Lage in Arizona ist geopolitisch und industriell hervorragend, und die geplante Hudbay-Transaktion könnte Cactus in eine deutlich größere Entwicklungs- und Finanzierungsplattform einbetten.

Für risikobewusste Anleger, die den Kupfersektor beobachten, bleibt Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MA) damit einer der spannendsten US-Kupferplays am Markt. Gleichzeitig gilt: Rohstoffentwickler bleiben spekulativ: Genehmigungen, Finanzierung, Baukosten, Rohstoffpreise und Transaktionsabschluss können die weitere Entwicklung wesentlich beeinflussen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellenbasis: Arizona Sonoran Copper Inc. Unternehmensangaben und Cactus Project Overview/PFS 2025; Arizona Sonoran Copper Inc. News Releases vom 16.09.2025, 20.10.2025 und 11.05.2026; Hudbay Minerals Inc. Meldung/Präsentation vom 02.03.2026 zur geplanten Übernahme; NI 43-101 Technical Report zum Cactus-Projekt; SRC Swiss Resource Capital AG Research und Interpretation.

Quelle: Intro-Bild: A glowing key unlocking a vault door made of economic graphs, von jiratip

Dieser Werbeartikel wurde am 01.06.2026 durch einen freien Journalisten im Auftrag der Swiss Resource Capital AG erstellt. Herausgeber und inhaltlich Verantwortliche im Rahmen dieser Marketingmitteilung ist die SRC Swiss Resource Capital AG.

Wesentliche Chancen: strukturell positiver Kupfermarkt; strategische US-Jurisdiktion; großes Brownfield-Projekt; PFS 2025 mit bedeutenden Reserven und Ressourcen; mögliche industrielle Vorteile nach Vollzug der Hudbay-Transaktion. Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Währungsvolatilität; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, ESG- und Standort-/Rechtsrisiken; Transaktionsabschlussrisiko; Verwässerungs- und Liquiditätsrisiken; Totalverlustrisiko bei spekulativen Rohstoffwerten.

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