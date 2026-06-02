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    Plusvisionen-Analyse

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    Alzchem Aktie - CSG zieht Kurs nach oben

    Das tschechische Rüstungsunternehmen Czechoslovak Group (CSG) ist als strategischer Investor bei Alzchem eingestiegen.

    Das tschechische Rüstungsunternehmen Czechoslovak Group (CSG) ist als strategischer Investor mit aktuell rund 20 Prozent bei Alzchem eingestiegen. Die Aktie bewegt sich weiter aufwärts. Das von Alzchem produzierte Nitroguanidin ist ein wichtiger Bestandteil von Artillerie-Munition. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen

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    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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