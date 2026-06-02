Alzchem Aktie - CSG zieht Kurs nach oben

Das tschechische Rüstungsunternehmen Czechoslovak Group (CSG) ist als strategischer Investor mit aktuell rund 20 Prozent bei Alzchem eingestiegen. Die Aktie bewegt sich weiter aufwärts. Das von Alzchem produzierte Nitroguanidin ist ein wichtiger Bestandteil von Artillerie-Munition. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen