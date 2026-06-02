Plusvisionen-Analyse
Alzchem Aktie - CSG zieht Kurs nach oben
Das tschechische Rüstungsunternehmen Czechoslovak Group (CSG) ist als strategischer Investor bei Alzchem eingestiegen.
Das tschechische Rüstungsunternehmen Czechoslovak Group (CSG) ist als strategischer Investor mit aktuell rund 20 Prozent bei Alzchem eingestiegen. Die Aktie bewegt sich weiter aufwärts. Das von Alzchem produzierte Nitroguanidin ist ein wichtiger Bestandteil von Artillerie-Munition. Wie es mit der Aktie weitergeht. Weiterlesen
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